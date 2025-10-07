Sénégal: Cheikh Ahmed Tidiane Ba « Notre réussite agit comme un puissant levier d'inspiration » (3/3)

Sacrées championnes du Sénégal et vainqueures de la Coupe nationale pour la deuxième année consécutive, les « Aigles » de la Médina confirment leur domination sur le football féminin. Ce nouveau doublé consacre non seulement leur régularité au plus haut niveau, mais renforce aussi leur statut de locomotive du football féminin. Le président du club, Cheikh Tidiane Bâ, revient sur cette performance, les défis à relever et les perspectives.

Après avoir réalisé un doublé Championnat-Coupe du Sénégal pour la deuxième année consécutive, comment analysez-vous cette performance du club ?

Cette performance historique reflète la constance et l'engagement de toute l'équipe des «Aigles » de la Médina. Réaliser un doublé deux années de suite est un exploit qui témoigne de notre capacité à maintenir un haut niveau d'exigence et de compétitivité. C'est aussi une grande fierté pour notre quartier, la Médina, et pour le football féminin au Sénégal, que nous portons haut sur la scène nationale.

En 2024, les «Aigles » sont devenues la première équipe féminine sénégalaise à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions féminine de la Caf. Quels bénéfices ont-elles tiré de cette participation ?

Cette participation a été un tour- nant dans notre histoire. Elle a renforcé l'expérience de nos joueuses, les a exposées au haut niveau africain et a accru la notoriété du club.

Mais, au-delà du prestige, elle a eu un impact concret : la Caf nous a versé une prime de 92 millions de FCfa, qui a permis de boucler notre budget 2024, un fait inédit pour nous. Cela prouve que le football féminin peut être porteur, pour peu qu'on lui donne les moyens.

Quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face actuellement ?

Malgré nos succès, nous faisons face à trois défis majeurs : le financement durable, car les recettes sont encore trop dépendantes de nos performances ou de soutiens ponctuels. Le manque d'infrastructures adaptées, car nous n'avons pas encore d'espace dédié exclusivement à l'équipe féminine. La structuration du club pour as- seoir un modèle pérenne, avec un centre de formation, un accompagnement scolaire et social des jeunes joueuses, et des perspectives de reconversion pour ces jeunes filles qui ne réussiront pas forcément dans le football et deviendront des femmes et des épouses.

Quels sont vos objectifs pour les saisons à venir ?

Nous avons plusieurs ambitions. Il s'agit de conserver notre suprématie nationale en visant le triplé, aller plus loin en Ligue des Champions de la Caf, avec l'expérience désormais acquise, structurer un centre de formation féminin pour assurer la relève et l'éducation des jeunes, professionnaliser le club avec un encadrement renforcé et un accompagnement social des joueuses. Et surtout, plaider pour la reconnaissance institutionnelle du football féminin, à travers la création d'une ligue autonome et mieux dotée.