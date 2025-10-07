Le secteur agricole sénégalais est dominé, à plus de 90%, par les exploitations familiales, qui assurent la majeure partie de la production alimentaire et des matières premières pour l'export. Malgré ce rôle majeur, près de 85% de ces exploitations vivent dans l'extrême pauvreté, selon l'IPAR, à cause de l'accès limité aux ressources, équipements, formation et financement. Le contexte naturel demeure toutefois porteur.

Certaines régions disposent de sols fertiles et d'eau abondante, tandis qu'une main-d'oeuvre rurale jeune est disponible. La demande locale et internationale pour les produits agricoles est croissante, alimentée par une population urbaine en expansion et une émergence progressive de l'agro-industrie. Par ailleurs, des initiatives telles que le projet AVENIR apportent un soutien ciblé, notamment aux jeunes et aux femmes, pour développer l'irrigation et l'entrepreneuriat agricole. Enfin, l'introduction progressive des technologies numériques favorise un accès innovant aux informations météo, assurances agricoles et marchés.

Cependant, la filière ménage plusieurs défis de taille. L'accès au financement reste un frein crucial, avec des crédits agricoles souvent coûteux ou inaccessibles. Les agriculteurs souffrent d'un déficit de formation technique et entrepreneuriale, tandis que la dépendance aux intrants importés expose à la volatilité des marchés mondiaux.

Les infrastructures rurales, telles que routes, zones de stockage et systèmes d'irrigation, demeurent insuffisantes. S'y ajoutent les effets croissants du changement climatique qui fragilisent les cultures. Socialement, l'organisation collective des producteurs reste faible, limitant leur pouvoir de négociation, tandis que des inégalités fortes perdurent dans l'accès au foncier, particulièrement pour les femmes et les jeunes.

Néanmoins, l'avenir du secteur semble prometteur. Une amélioration lente et progressive pourrait atténuer quelque peu la pauvreté rurale sans transformer fondamentalement les conditions de vie ni la productivité.

À l'opposé, un scénario d'accélération structuré, basé sur un appui renforcé en infrastructures, à la formation, aux chaînes de valeur, à l'adaptation climatique et à l'innovation technologique, pourrait rendre les exploitations plus résilientes, améliorer les revenus ruraux, freiner l'exode et faire de l'agro-industrie un moteur économique d'exportation. En cas de crises répétées, en revanche, le risque est une aggravation des vulnérabilités, avec une pauvreté accrue, une insécurité alimentaire et des migrations renforcées.

Pour un avenir durable, plusieurs leviers doivent être activés. Renforcer la formation agricole et la diffusion de techniques modernes est primordial. Il faut mieux faciliter l'accès au crédit et promouvoir la production locale d'intrants. Le développement d'infrastructures agricoles de base doit être accéléré, tout comme la structuration collective des producteurs et leur intégration dans les chaînes de valeur. Enfin, il est essentiel de sécuriser le foncier et d'instaurer une gouvernance transparente, avec des politiques cohérentes, tout en accélérant la transition agro-écologique et l'innovation numérique.

Soutenir l'agrobusiness sénégalais nécessite donc une synergie entre acteurs publics, privés et société civile. Seule une démarche intégrée permettra d'embrasser la complexité du secteur, de répondre aux défis multiples et de saisir pleinement les opportunités, pour bâtir un modèle agroalimentaire à la fois inclusif, durable et moteur du développement national.