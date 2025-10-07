Sénégal: Fida - Bilan et perspectives pour un nouveau partenariat agricole

7 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Samba Niébé Ba

Le Sénégal a récemment accueilli un atelier d'évaluation de la stratégie actuelle du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour la période 2019-2024, ainsi que le lancement de la formulation du nouveau cadre stratégique 2026-2030. Ce rendez-vous incontournable a rassemblé représentants gouvernementaux, partenaires techniques et financiers, et acteurs de terrain, soulignant le rôle crucial joué par le FIDA dans le développement des filières agricoles et d'élevage du pays.

Avec un portefeuille de 22 projets pour un coût global de 55 millions de dollars américains, dont 437 millions de FCFA consacrés à l'agriculture et à l'élevage, secteurs majeurs de l'économie sénégalaise, le partenariat s'est avéré stratégique et pérenne.

Le représentant résident du Fonds international de développement agricole (FIDA) au Sénégal, Matteo Marchessio, a rappelé que la période écoulée (2019-2024) a permis de consolider les bases du développement rural tout en jetant les prémices d'une nouvelle dynamique à venir. «Cet exercice d'évaluation est plus qu'un bilan, c'est une opportunité de réfléchir ensemble sur ce qui a fonctionné, sur ce qu'il faut améliorer, et surtout sur comment aller de l'avant», a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La démarche adoptée est celle de l'écoute attentive des besoins et des priorités exprimés par les autorités sénégalaises et les partenaires, afin d'orienter efficacement les interventions du FIDA dans les années à venir. L'atelier se veut un moment de dialogue constructif où seront partagés les succès du programme actuel, les défis rencontrés, ainsi que les perspectives d'intégration et de synergies avec d'autres initiatives nationales et internationales. À travers cet exercice, le FIDA ambitionne de renforcer son impact, d'optimiser ses ressources et de mieux accompagner la croissance inclusive et durable des communautés agricoles sénégalaises.

Ce rendez-vous marque ainsi un pas décisif pour le Sénégal dans la poursuite de son développement agricole, en partenariat avec un acteur engagé, historique et stratégique, qui entend continuer à jouer un rôle essentiel dans l'appui à son économie vivrière.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.