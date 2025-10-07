Sénégal: L'intelligence artificielle a-t-elle pris le contrôle de nos vies ?

Le vertige du contrôle. Dans les couloirs de l'information contemporaine, un mot revient souvent : contrôle. Contrôle de nos choix, de nos données, de nos interactions. L'intelligence artificielle (IA), de plus en plus omniprésente, est au centre de ce débat. A-t-elle déjà pris le contrôle ? Et si oui, dans quelle mesure ? Ou reste-t-elle un outil puissant, mais encore sous la gouvernance humaine ?

Cet article propose de saisir ces questions à travers des exemples récents, des enquêtes publiques, et les nouvelles régulations en cours (notamment le Stanford AI Index Report 2025, les études Pew Research Center 2025, l'AI Act européen). L'objectif : ne pas céder à l'anticipation anxieuse, ni à l'euphorie naïve, mais sonder les réalités du pouvoir algorithmique, ses promesses, ses limites, et ce que nous pouvons faire pour reprendre la main.

L'IA DANS NOS VIES : LA REVOLUTION INVISIBLE

L'IA s'est glissée dans des recoins de notre quotidien souvent inapparents. Elle structure les plateformes, filtre l'information, influence les suggestions que nous recevons, les prix que nous payons, la manière dont nous interagissons avec les services publics.

Une enquête du Pew Research Center de septembre 2025 montre que 95 % des adultes aux États-Unis déclarent avoir entendu parler d'IA, et près de la moitié (47 %) disent en avoir entendu beaucoup. Beaucoup plus encore se disent désireux d'avoir davantage de contrôle personnel sur l'usage de l'IA dans leur vie.

Mais ce contrôle personnel perçu, contraste avec l'omniprésence objective. Les systèmes d'IA opèrent déjà dans les diagnostics médicaux, dans la publicité ciblée, dans les réseaux sociaux, dans les assistances vocales, dans le crédit bancaire, etc. Leur influence découle autant de leur efficacité que de leur invisibilité : nous interagissons avec eux sans toujours savoir.

Cette omniprésence génère un horizon paradoxal : d'un côté nous bénéficions des gains en efficacité, d'information, de personnalisation ; de l'autre, nous sommes exposés à la perte de maîtrise sur nos données, sur nos choix subjectifs, sur ce que nous percevons comme notre autonomie.

LE MONDE DU TRAVAIL SOUS ALGORITHME

Dans le travail, l'IA n'est plus un simple outil, mais parfois un agent structurant. Automatisation, optimisation, prédiction : ces fonctions déplacent les frontières entre ce que fait l'humain, ce que fait la machine, et ce que l'on attend de l'un ou de l'autre.

Selon le Pew Research Center (2024), une large part du public américain craint que l'IA n'entraîne une perte d'emplois au cours des prochaines décennies. Les experts sont plus nuancés : beaucoup reconnaissent les risques, mais estiment que l'IA peut aussi créer de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers, redéfinir les compétences plutôt que simplement les remplacer.

Les systèmes d'évaluation automatisée, le « scoring » des performances, les algorithmes de recommandation dans les carrières professionnelles, dans le recrutement (autant de dispositifs à haut risque s'ils sont opaques. Ils peuvent reproduire des biais, marginaliser ceux qui ne rentrent pas dans les normes techniques, exiger une adaptation constante des travailleurs).

Dans ce domaine, le contrôle humain (supervision, audits, responsabilisation des entreprises) est essentiel, mais souvent insuffisamment assuré. Le travail algorithmique, s'il promet d'efficience, soulève la question : qui peut corriger ou contester une décision automatisée ? Et sur quelles bases éthiques ?

L'ILLUSION DE LA NEUTRALITE TECHNOLOGIQUE

Souvent, on nous présente les algorithmes comme neutres, mathématiques, objectifs. Mais ce mythe de la neutralité masque des choix (de conception, de données, de priorisation) très humains. Les données elles-mêmes portent les marques sociales : biais historiques, inégalités, exclusions. Les modèles sont entraînés sur des données produites dans des contextes culturels spécifiques, souvent occidentaux, urbains, technophiles.

Ce calibrage détermine ce qui est reconnu, ce qui est valorisé, ce qui est ignoré. Un exemple concret : selon le rapport Pew de septembre 2025, la majorité des Américains pensent que l'IA affectera négativement des aptitudes humaines comme la créativité ou la capacité à entretenir des relations significatives. 53 % estiment qu'elle détériorera la créativité, seulement 16 % qu'elle l'améliorera. Pour ce qui est des relations personnelles, 50 % pensent que l'IA les détériorera.

Cette perception est révélatrice : l'IA est déjà jugée non neutre dans son impact sur ce que certains considèrent comme la part la plus intime de l'être humain : créer, ressentir, se relier.

QUAND LES MACHINES NOUS EVALUENT

Un des lieux où le contrôle algorithmique paraît déjà le plus tangible est celui de l'évaluation automatique : crédit, sécurité sociale, justice, santé, etc.

Système à haut risque

L'AI Act européen, législation en vigueur depuis le 1er août 2024, introduit une classification des systèmes d'IA selon leur niveau de risque. Les systèmes jugés à "risque inacceptable" (par exemple pour la manipulation cognitive, pour le profilage biométrique à distance, ou le social scoring abusif) sont interdits au sein de l'UE. Ceux à "haut risque" doivent se conformer à des obligations strictes : transparence, vérification, audit, droits des utilisateurs.

Depuis février 2025, certains usages interdits entrent en application, et d'autres obligations pour les modèles à usage général (general purpose AI) commenceront à s'appliquer en août 2025, puis plus strictement pour les systèmes à haut risque en août 2026.

Crédit, justice, santé

Lorsque des algorithmes décident des taux d'intérêt, acceptent ou refusent un prêt, évaluent le risque criminel, procèdent à des diagnostics médicaux, ils exercent un contrôle qui peut avoir des conséquences lourdes pour les individus. L'enjeu est double : fiabilité technique (erreurs, biais) et responsabilité juridique / éthique.

L'AI Act oblige les développeurs à fournir des documentations, à prévoir des mesures pour diminuer les biais, à permettre aux utilisateurs d'exercer des recours. Mais les contours de ces obligations peuvent être flous, notamment en ce qui concerne les standards techniques et les métriques de "justesse" ou équité. Des chercheurs ont récemment mis en évidence que ces standards manquent souvent de précision et de cohérence.

L'IA ET LA FABRIQUE DU REEL : MEDIAS, ATTENTION ET DESIR

L'IA ne contrôle pas seulement ce que nous faisons ou ce que nous devons faire, elle agit aussi sur ce que nous voyons, ce que nous voulons, ce que nous croyons.

Algorithmes et bulles informationnelles

Sur les réseaux sociaux et dans les plateformes de contenu, les algorithmes de recommandation façonnent l'attention : ce qui émerge dans notre fil, ce qui reste caché. Cette sélection n'est pas neutre : elle repose sur des critères de clic, d'engagement, de profits publicitaires, souvent sans transparence.

Désinformation, contenus générés automatiquement

Un autre aspect est la prolifération des contenus créés par l'IA : textes, images, vidéos, deepfakes. Le rapport Pew de septembre 2025 indique que la plupart des Américains jugent important de pouvoir distinguer ce qui est créé par un humain de ce qui est produit par l'IA. Toutefois, plus de la moitié ne se sentent pas confiants pour le faire.

Cette incertitude nourrit l'angoisse de manipulation (politique, publicitaire), mais elle rend aussi plus difficile la responsabilité : qui est responsable si un contenu mensonger généré par l'IA induit des comportements nuisibles ?

LES NOUVELLES FRONTIERES DE LA SURVEILLANCE

La surveillance a toujours été une dimension du pouvoir, mais l'IA intensifie, affine, étend les capacités de surveillance (non seulement par les États, mais aussi par les entreprises).

Reconnaissance faciale, biométrie, profilage

Avec l'IA, la reconnaissance faciale à distance, le suivi biométrique, le profilage automatique gagnent en précision. L'AI Act tente d'encadrer ces usages, voire les interdire dans certains cas (usages jugés inacceptables).

Mais la mise en oeuvre effective rencontre des défis : technologies de contournement, lacunes dans la législation nationale, ressources techniques et judiciaires pour surveiller la conformité.

Surveillance privée, commercialisation des données

Les entreprises collectent des données, les croisent, les exploitent pour prédire des comportements d'achat, de déplacement, d'opinion. Les services numériques savent souvent mieux que les États ce que nous aimons, regardons, partageons. Cette connaissance, et sa monétisation, donne un pouvoir considérable.

Autoritarisme algorithmique et scoring social

Le concept de social scoring (classer les personnes selon des critères divers ; comportement, données personnelles, données en ligne) est classé comme pratique interdite dans l'AI Act européen quand il est abusif et qu'il constitue un « risque inacceptable ».

Cependant, le risque ne disparaît pas du jour au lendemain avec la loi : il reste à définir quels systèmes sont effectivement utilisés, à quel degré, et comment les pratiques privées ou informelles échappent parfois à la régulation.

VERS UN POUVOIR ALGORITHMIQUE GLOBAL ?

L'intelligence artificielle n'est pas une invention locale (ses réseaux, ses entreprises et ses régulations sont globalisés. Le contrôle de l'IA, ou le "contrôle par l'IA", ne se limite pas aux individus ou aux États, mais s'inscrit dans des rivalités géopolitiques, économiques, et culturelles).

Régulations divergentes, normes concurrentes

L'AI Act européen est la première tentative à l'échelle continentale de régulation systématique, selon une approche fondée sur le risque. Mais son application suscite des résistances : en juillet 2025, 45 entreprises européennes (Airbus, Axa, BNP Paribas, Siemens, etc.) ont demandé une « pause » de deux ans dans l'application des obligations relatives aux modèles d'IA à usage général et aux systèmes à haut risque, estimant les obligations floues et coûteuses. De plus, la Commission européenne prévoit de publier fin 2025 un Code of Practice pour aider les entreprises à se conformer à l'AI Act, en particulier en ce qui concerne les modèles à usage général.

RISQUES D'EXTERNALISATION ET D'INEGALITES MONDIALES

Les pays ou régions avec moins d'infrastructures, moins de capacités de régulation, moins de maîtrise des données ou du vocabulaire normatif risquent d'être soumis aux normes décidées ailleurs, d'avoir à se conformer ou d'être dominés dans les usages de l'IA. Le "contrôle" exercé par les grandes plateformes et les entreprises globales peut creuser les inégalités internationales.

RESISTANCES, REGULATIONS ET CONTRE-POUVOIRS

Si l'IA exerce une forte influence, cela ne veut pas dire qu'elle a carte blanche. Plusieurs dynamiques agissent comme contre-poids.

Réglementations et législations

L'AI Act européen constitue un jalon important. Il définit des obligations en fonction des niveaux de risque, interdit certaines pratiques (risque inacceptable), établit des droits pour les utilisateurs. Son entrée en vigueur partielle (août 2024 pour certaines parties, obligations plus strictes en 2025-2026) montre que le champ normatif avance.

En parallèle, aux États-Unis, même si la régulation fédérale reste plus fragmentée, les enquêtes publiques et législatives se multiplient, les politiques s'interrogent sur la responsabilité des entreprises, la transparence et le droit à la réparation. Déjà, la population exige davantage de contrôle. Pew (2025) signale que plus de la moitié des Américains souhaitent avoir un contrôle accru sur l'usage de l'IA dans leur vie.

NORMES TECHNIQUES, AUDITS, TRANSPARENCE

Des chercheurs insistent sur la nécessité de standards clairs (notamment pour l'équité, l'explicabilité, la robustesse). Un article récent note que les normes du nouvel AI Act manquent encore de métriques précises dans plusieurs domaines.

Des cadres comme l"'Human-Centred AI" ou « Symbiotic AI » (IA symbiotique) proposent de remettre l'humain au centre de la conception des systèmes, non comme utilisateur passif, mais comme participant, évaluateur, co-constructeur.

ÉDUCATION, LITTERATIE ET ETHIQUE CITOYENNE

Une part importante des enquêtés aux États-Unis affirment que comprendre ce qu'est l'IA est extrêmement ou très important. L'éducation technologique, mais aussi éthique, doit permettre aux citoyens de mieux repérer les usages, de reconnaître les contenus générés par l'IA, de réclamer des comptes.

Contre-récits, pratiques alternatives, souveraineté locale

Des mouvements citoyens, des ONG, des chercheurs se mobilisent pour la transparence, pour limiter les usages abusifs, pour élaborer des régulations contextuelles. Dans des pays du Global Sud, des initiatives naissent pour adapter l'IA à leurs réalités culturelles, économiques, couvrir les vulnérabilités (biais, accès, données, pouvoir).

RETROUVER LA MAIN SUR LE FUTUR

L'IA n'a pas pris le contrôle au sens total d'une domination autonome et absolue. Elle reste soumise à des lois, à l'intervention humaine, aux choix techniques, aux résistances sociales. Mais elle a déjà pris une place centrale, parfois décisive, dans la structure de nos vies (dans nos relations, dans nos emplois, dans nos perceptions, dans nos institutions).

Le véritable enjeu est donc celui de la responsabilité (individuelle, collective, politique) et de la conscience : comment maintenir une vigilance, exiger des normes, imposer la transparence, inscrire l'éthique dans la conception et le déploiement. À l'aube de 2026, avec l'application plus stricte des obligations de l'AI Act européen, avec les débats publics aux États-Unis (et ailleurs), avec la diffusion mondiale de modèles d'IA toujours plus puissants et accessibles, deux chemins se dessinent :

l'un du laisser-aller, où le contrôle se fragmente entre entreprises, États ou plateformes, sans vision cohérente, laissant les individus impuissants face aux normes implicites ;

l'autre du choix conscient, où la régulation, la transparence, la littératie, la gouvernance démocratique permettent que l'IA soit un service (non un maître).

Ce futur dépend de nos décisions maintenant. L'IA peut nous libérer ou nous enfermer, selon comment nous organisons le rapport entre humain et machine. Prendre le contrôle, cela signifierait enfin que ce ne sont pas les algorithmes qui dominent, mais nous qui décidons des cadres, des usages, des limites.