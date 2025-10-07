La campagne agricole 2025 commence à livrer ses premiers fruits, et déjà les marchés ruraux et urbains s'animent d'une frénésie particulière. Dans plusieurs zones du bassin arachidier, notamment autour de Mbour, Kaolack, Fatick et Tambacounda, les étals débordent de maïs, de niébé et de pastèques. Ces trois produits dominent la saison et traduisent les premiers signes d'une récolte prometteuse, malgré les inquiétudes liées à la pluviométrie irrégulière observée en début d'hivernage.

Au marché central de Mbour, les sacs de maïs se vendent à des prix jugés encore abordables : entre 300 et 350 francs le kilogramme, selon la qualité et la provenance. Le produit abonde, résultat d'un démarrage précoce des semis et de l'engouement des producteurs pour cette céréale polyvalente. Le maïs, désormais cultivé autant pour la consommation familiale que pour l'alimentation animale, s'impose comme la «star» de cette première vague de récoltes. «C'est la culture de sécurité», explique un producteur de Nguéniène. «Même quand l'arachide souffre, le maïs donne toujours quelque chose.»

À ses côtés, le niébé, longtemps cantonné aux petits jardins vivriers, connaît une véritable renaissance. Dans les zones de Thiadiaye, Diourbel et Kaffrine, la légumineuse a profité d'un bon régime pluviométrique et d'un regain d'intérêt pour son potentiel économique. Très prisé sur les marchés locaux, pour sa valeur nutritive et son rôle dans la rotation des cultures, le niébé se vend aujourd'hui entre 700 et 900 francs le kilogramme. Les femmes en tirent un revenu immédiat, car la demande reste soutenue dans la restauration populaire et les ménages urbains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais, la véritable surprise de la saison vient des champs de pastèques, devenus un symbole de diversification agricole. Les vergers saisonniers de la Petite Côte, notamment autour de Nianing, Malicounda et Joal, produisent en quantité impressionnante. Des charrettes entières descendent chaque matin vers les points de vente, où la pastèque, fraîche et sucrée, attire aussi bien les revendeurs que les consommateurs à la recherche de fruits de saison.

Le kilogramme se négocie autour de 200 à 250 francs CFA, alimentant une économie parallèle dynamique, entretenue par de jeunes transporteurs, des femmes détaillantes et de petits commerçants ambulants.

Ces premiers succès annoncent une campagne agricole 2025 marquée par la résilience et l'adaptation. Les producteurs, soutenus par diverses initiatives publiques et privées, ont intégré de nouvelles pratiques : utilisation de semences améliorées, compostage local, gestion raisonnée de l'eau et mutualisation des moyens de transport. Le ministère de l'Agriculture, dans un communiqué récent, s'est félicité de la «bonne dynamique de production vivrière» observée dans plusieurs régions.

Cependant, derrière l'euphorie des marchés, des défis persistent : stockage, conservation, écoulement et fixation des prix au profit des paysans. Les syndicats agricoles plaident déjà pour des politiques de commercialisation plus équitables, afin d'éviter la chute brutale des prix observée les années précédentes, du fait de l'abondance des récoltes.

En attendant, les marchés vibrent d'une vitalité rare. Le maïs, le niébé et les pastèques racontent, chacun à leur manière, l'histoire d'un monde rural qui résiste, innove et nourrit l'espoir d'une souveraineté alimentaire à portée de main.