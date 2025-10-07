Sénégal: Kaolack - La Mairie mobilise les Daaras pour assainir les écoles avant la rentrée

À la veille de la rentrée scolaire, la commune de Kaolack est confrontée à de sérieuses difficultés d'accessibilité de plusieurs établissements scolaires, envahis par les eaux stagnantes ou des herbes sauvages issues de l'hivernage. Faute de pouvoir mobiliser les associations sportives et culturelles (ASC), la mairie a fait appel à une large communauté de Daaras pour mener des opérations d'urgence dans les écoles les plus touchées.

Selon le maire Serigne Mboup, « ces opérations d'urgence, jumelées à celles des autorités administratives et académiques, prendront fin avant la rentrée ». Les Daaras ainsi déployés ne se limiteront pas aux cours d'école et à leurs abords immédiats. Ils interviendront également dans les quartiers affectés par les inondations et sur la voirie de manière générale. Ces travaux s'inscrivent dans un vaste plan d'assainissement de la ville et d'aménagement des zones sensibles.

À moyen terme, la mairie de Kaolack prévoit d'investir 350 millions de francs CFA dans un programme spécifique de réhabilitation des écoles communales, particulièrement celles régulièrement affectées par les aléas climatiques. Ce plan comprend notamment l'aménagement des cours exposées à la montée des eaux, la réfection des toitures endommagées, la réparation des portails défectueux et la sécurisation des enceintes scolaires.

Consciente du temps limité avant la reprise des classes, la municipalité a décidé de reporter le lancement des appels d'offres relatifs à ces chantiers et de miser, dans l'immédiat, sur la contribution de partenaires techniques pour assurer la continuité des activités pédagogiques. Serigne Mboup en appelle par ailleurs « à la mobilisation de toutes les parties prenantes » pour que la rentrée se déroule dans de meilleures conditions, sans entrave au bon déroulement des cours.

