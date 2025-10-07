Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a franchi, lundi 6 octobre, une autre étape dans la mise en oeuvre de la Couverture sanitaire universelle (CSU). Il s'agit de la validation politique de la Stratégie nationale de développement des mécanismes d'adhésion systématique des travailleurs de l'économie informelle à l'assurance maladie universelle. Une réforme structurante qui vise à garantir à chaque citoyen un accès équitable aux soins de santé, indépendamment de son statut professionnel ou de ses revenus.

Dans un contexte marqué par la volonté de bâtir une société plus juste, inclusive et résiliente, cette initiative s'inscrit dans le cadre des réformes en cours pour améliorer la protection sociale en santé, considérée comme un objectif prioritaire du gouvernement. Selon le ministère, cette stratégie traduit un engagement à renforcer la solidarité nationale et à offrir une prise en charge sanitaire effective aux millions de Sénégalais travaillant dans le secteur informel, souvent exclus des dispositifs classiques d'assurance maladie.

Le secteur privé, associé à cette démarche, salue « la méthode de financement proposée qui implique des mécanismes de prélèvement systématique des contributions des travailleurs à partir de leurs activités économiques ». Ces mécanismes, poursuit-il, « assurent une solidarité intersectorielle garantissant la durabilité du fonds pour la couverture maladie universelle ». Pour le ministère, ce moment marque une avancée majeure vers une protection sociale pour tous, conformément aux ambitions de l'État en matière de développement humain durable.

La ministre de la Famille, Maïmouna Dièye, a précisé que « cette politique propose des axes d'intervention innovants, adaptés aux réalités du secteur informel et arrimés aux objectifs de développement durable ». Elle a ajouté : « Il nous faut améliorer rapidement le taux de couverture sanitaire universelle (CSU), projeté à 75 % à l'horizon 2029, mais également renforcer la cohésion nationale et le bien-être collectif, au bénéfice des générations présentes et futures. »

Le secteur privé a, de son côté, formulé plusieurs recommandations pour garantir la réussite du dispositif. Veiller à l'équité des contributions, à la transparence dans les prélèvements, à la qualité de la prise en charge et procéder à une évaluation permanente du mécanisme, afin que chaque travailleur se sente « redevable et confiant dans l'utilisation de sa contribution ».

L'Organisation internationale du travail (OIT), partenaire technique du projet, a souligné que « la protection sociale universelle tout au long du cycle de la vie est essentielle pour promouvoir la justice sociale, une croissance inclusive et accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 ». Cependant, a rappelé Samira Daoud, représentante de l'OIT, « malgré l'importance accordée à la protection sociale, aussi bien au niveau international, régional que national, le droit à la protection sociale est loin d'être effectif partout ».

S'appuyant sur le rapport mondial de 2024 sur la protection sociale, Mme Daoud a indiqué que seulement 52 % de la population mondiale bénéficie d'au moins une prestation sociale, contre 19 % seulement en Afrique, où la majorité des personnes non couvertes appartiennent au secteur informel.

« L'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle nécessite la mise en place de solutions adaptées à leurs caractéristiques spécifiques, basées sur une approche intersectorielle et intégrante », a-t-elle précisé. C'est dans cette optique que le BIT et la Banque mondiale ont appuyé le processus d'élaboration de la stratégie nationale d'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'assurance maladie universelle, dont la mise en oeuvre « contribuera significativement à l'extension de la couverture effective de ces travailleurs à l'assurance maladie ».

En enrôlant progressivement les travailleurs du secteur informel dans la couverture sanitaire universelle, le Sénégal franchit une nouvelle étape vers la justice sociale. Ce mécanisme d'adhésion traduit une volonté politique affirmée. Celle de ne laisser personne en marge du droit à la santé. Encore faudra-t-il que la solidarité promise s'accompagne d'une rigueur de gestion et d'un suivi permanent pour transformer l'ambition en réalité durable.