Maroc: Le Pr Amine Laghidi élevé au rang de membre d'honneur de l'Académie diplomatique de Ludovika

Le professeur Amine Laghidi vient d’être élevé au rang de membre d’honneur de l’Académie diplomatique de Ludovika, institution basée à Budapest, en Hongrie, reconnue comme un hub majeur de la diplomatie en Europe centrale et à l’échelle mondiale.

Cette distinction lui a été attribuée en reconnaissance de son rôle dans la diplomatie parallèle et économique internationale, ainsi que de son engagement sur des enjeux mondiaux sensibles tels que la sécurité alimentaire, l’éducation, la déradicalisation et la gestion des crises.

L’élévation du Pr Laghidi intervient à la suite de sa récente visite en Hongrie, où il avait été invité à prononcer une conférence sur le projet Royal Afrique Atlantique et Sahel, suivie d’un cours magistral à l’Académie diplomatique. En mai dernier, le président de l’Université de Ludovika lui avait déjà remis l’écusson d’or, en signe de respect et d’amitié engagée.

La directrice générale de l’Académie diplomatique, Dr Liliana Smiech, s’est spécialement rendue au Maroc pour lui remettre les insignes officiels de sa nomination, un geste symbolique salué pour sa portée diplomatique et académique.

Cette rencontre a également permis d’aboutir à un agenda de coopération axé sur la formation des jeunes, la recherche et le développement, ainsi que sur l’éducation dans les domaines de l’eau, de la gestion du stress hydrique, des inondations, du dessalement, et de la diplomatie académique et scientifique.

Contacté à ce sujet, le Pr Amine Laghidi a exprimé sa gratitude et son humilité, dédiant cette distinction à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, « dont la vision éclairée et les grandes réalisations inspirent tous les Marocains patriotes engagés et unis autour de leur Souverain pour bâtir et défendre leur Nation », a-t-il déclaré.