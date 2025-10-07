Sénégal: Bakary Séga Bathily - 'Le forum Fii Sénégal porte le message d'une Afrique qui assume'

Diamniadio — La deuxième édition du Forum des investissements du Sénégal porte le message d'une Afrique qui assume sa posture d'actrice majeure de son développement, a déclaré Bakary Séga Bathily, directeur général de l'Agence chargé des investissements et des grands travaux (APIX), mardi, à l'ouverture de cette rencontre à Diamniadio.

"Ce forum porte un autre message fort. L'Afrique assume sa posture d'actrice majeure de son développement", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle d'ouverture de l'édition 2025 du Forum Invest in Senegal (Fii Sénégal).

Selon M. Bathily, l'Afrique "s'impose progressivement comme un marché stratégique à l'échelle mondiale, fort de ses talents, de ses ressources et de sa jeunesse et l'artisan de son destin".

L'édition de cette année du forum Fii Sénégal porte sur le thème "Accélérer la transformation agricole au Sénégal : Projets structurants et priorités stratégiques".

L'agenda de la rencontre comporte un panel de haut niveau sur le terme "Renaissance africaine pour ouvrir les perspectives et de coopération continentale".

Il prévoit également des thématiques sur "la finance, l'agriculture, l'énergie, le numérique, la santé, l'industrie, le sport et la culture".

Des expositions institutionnelles artisanales et culinaires, vitrines du savoir-faire sénégalais, seront aussi présentées à cette occasion, selon le directeur général de l'APIX.

Il a par ailleurs annoncé un concours de "projets innovants exclusivement réservé aux jeunes visant à valoriser la créativité".

De même a-t-il convié les participants à "un tournoi d'outre-golf exceptionnel, une excellente opportunité de combiner temps, sport et interaction dans une atmosphère chaleureuse".

Une salle a été spécialement réservée à la signature d'accords d'investissement et de partenariats pour concrétiser les échanges, a conclu M. Bathily.