Sénégal: Bassirou Diomaye Faye appelle à des 'partenariats féconds'

Diamniadio — Le président Bassirou Diomaye Faye a tendu mardi la main aux investisseurs, en leur demandant d'explorer les opportunités offertes par le Sénégal, dans des "secteurs stratégiques à fort potentiel commercial".

"Venez donc saisir les opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel commercial et nouer des partenariats féconds et mutuellement bénéfiques", a lancé le chef de l'Etat.

Il s'adressait aux investisseurs présents à Diamniadio pour la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième édition du Forum Invest Sénégal (Fii Sénégal).

"Le Sénégal est prêt. Il vous tend la main pour des partenariats féconds", a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité pour le pays d'investir dans production et la transformation, en vue de "créer de la valeur ajoutée et de la richesse".

Le Sénégal, a-t-il assuré, "est disposé à accueillir les investisseurs et à faciliter leurs installations et leur succès".

L'APIX, l'agence sénégalaise chargé des investissements et des grands travaux, "sera présente aux côtés des investisseurs pour les accompagner via son guichet unique et la digitalisation complète pour toute la procédure", a assuré le président Faye.

Il a invité les investisseurs à visiter les expositions en marge du Forum Invest Sénégal à l'occasion duquel "toutes les équipes de l'APIX sont mobilisées" pour les "connecter aux opportunités d'investissement".

Le gouvernement est de même "pleinement engagé à apporter des réponses diligentes" aux sollicitations des investisseurs.

Il a remercié les partenaires, dont le secteur privé national et international, qui, dit-il, accompagnent "constamment" l'Etat du Sénégal dans la mise en oeuvre de ses projets et programmes.

Pour le président Faye, le Forum Invest Sénégal, prévu pour deux jours, est l'occasion, à l'image de son thème, de "connecter les opportunités pour bâtir l'avenir".

"Il exprime notre volonté de créer des passerelles entre les talents, les idées, les ressources et les marchés", a-t-il ajouté.

Le président Faye est par ailleurs revenu sur la nécessité de "co-construire des solutions durables au service du progrès pour notre pays et pour l'Afrique".

"Nous voulons que chaque rencontre, dans le cadre de ce forum, soit une chance de bâtir un avenir collectif où le succès de l'un nourrit celui de l'autre", a-t-il poursuivi.