Sénégal: Pikine - Top départ des missions de coaching territorial continu de l'ADM

Pikine — L'édition 2025 des missions de coaching territorial continu (CTC) dans les collectivités territoriales pilotes, consacrée à la gestion environnementale et sociale a officiellement démarré mardi à Pikine, une ville de la banlieue dakaroise, a constaté l'APS.

Les missions de coaching territorial continu, à l'initiative de l'Agence de développement municipal (ADM) et de ses partenaires entrent dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN).

Il s'agit de renforcer les capacités des élus de 58 collectivités territoriales de la région de Dakar dans le cadre de la prise en charge des questions environnementales", a expliqué la directrice de l'Agence régionale de développement (ARD) de Dakar, Yacine Tine Dieng.

Intervenant en marge de l'ouverture des travaux du coaching territorial, entamé à l'arène nationale au profit de conseillers issus des départements de Pikine, Rufisque et Keur Massar.

Le CTC est conduit par l'ADM avec l'appui des agences régionales de développement (ARD) et des directions régionales de l'environnement et des établissements classés (DREEC). Il constitue un pilier essentiel du dispositif d'appui-conseil du PACASEN.

"Nous sommes dans un contexte de changements climatiques. C'est important de renforcer les capacités des collectivités territoriales mais également de les inciter à prendre en compte tout ce qui est changement climatique dans leurs programmes et projets", a souligné la directrice de l'ADM.

"Nous nous félicitons de cette initiative qui nous forme sur les aspects environnementaux de nos communes. Nous sommes parfois confrontés à certains problèmes dans l'élaboration de nos plans annuels d'investissement", a de son côté réagi, Ousseynou Fall, le secrétaire municipal de Thiaroye-sur-mer, une commune du département de Pikine.

Le PACASEN vise à améliorer le financement des collectivités territoriales et relever la performance des collectivités territoriales urbaines dans la gestion des investissements publics locaux, lit-on dans un document un document remis à des journalistes.