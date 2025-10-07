Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Le Sénégal avance malgré une conjoncture difficile'

7 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diaminadio — Le Sénégal continue d'avancer malgré une conjoncture nationale et mondiale jugée difficile, en s'appuyant sur une croissance portée par les secteurs productifs dont celui de l'énergie, a déclaré, mardi, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

"Le Sénégal avance malgré la conjoncture nationale et mondiale. Nous avons une croissance portée par les secteurs productifs de l'énergie", a-t-il souligné à l'ouverture officielle de la deuxième édition du Forum Invest Sénégal (Fii Sénégal).

Selon Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal va continuer à tirer parti d'une croissance "soutenue par des investissements dans les secteurs prioritaires" de sa stratégie nationale de développement, "à savoir l'agro-industrie souveraine pour passer de l'importation de produits à leur transformation sur place, et de l'exportation des matières premières brutes à leur transformation locale".

Il a invité, dans cette perspective, les partenaires à "investir dans la réalisation des pôles agricoles intégrés et les agropoles, l'énergie verte avec des opportunités immenses dans le solaire, l'éolien et la transformation minière et pétrochimique avec la construction d'unités de transformation locale notamment du zircon, de l'or, du phosphate, du gaz et du pétrole".

Il a aussi évoqué les opportunités d'investissements dans l'économie bleue en mettant l'accent sur la pêche, l'aquaculture et les technologies marines, des domaines "encore sous-exploités" malgré les opportunités qu'il juge immenses.

M. Faye a également exhorté les investisseurs à explorer l'économie créative avec le numérique et la fintech.

"Nous avons un besoin d'investissement de 1,7 milliard de dollars pour réaliser le New Deal technologique avec notamment la construction d'infrastructures critiques, de Data Centers, de câbles souverains, le développement de compétences locales et la stimulation de l'innovation", a-t-il souligné.

