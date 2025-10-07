Afrique: Le Forum Sénégal invest est une opportunité formidable (Umaro Sissoco Embaló)

Diamniadio — Le président Bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, a salué mardi à Dakar, l'organisation du Forum Sénégal Invest, évoquant une "opportunité formidable" de nouer de nouvelles relations d'affaires.

"Ce forum est une opportunité formidable pour des échanges fructueux et pour nouer de nouvelles relations d'affaires", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle d'ouverture du Forum Invest in Senegal (Fii Sénégal).

L'édition de cette année porte sur le thème : "Accélérer la transformation agricole au Sénégal : Projets structurants et priorités stratégiques".

Le président Bissau-guinéen s'est dit "convaincu" que ces deux jours de rencontres vont permettre d"'établir des partenariats équitablement profitables et durables".

"Des projets structurants vont naître d'un contrat de confiance renouvelée et de la coopération entre les gouvernements partenaires internationaux, institutions financières, entreprises publiques comme privées et les citoyens", a-t-il souligné.

Umaro Sissoco Embaló a demandé d'ouvrir de nouvelles perspectives et de créer notamment, celles des jeunes.