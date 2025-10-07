Sénégal: Forum national du livre et de la lecture - Les acteurs culturels de Kaolack sensibilisés sur l'évènement

7 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Les acteurs culturels de Kaolack (centre) ont été sensibilisés, lundi, sur les tenants et les aboutissants du Forum national du livre et de la lecture prévu les 16 et 17 octobre au Grand théâtre national, à Dakar, a constaté l'APS.

"Ce forum est une instruction du président de la République qui, lors du Conseil des ministres du 5 février 2025, avait demandé d'organiser un Forum national sur le livre et la lecture. Depuis lors, le ministère travaille à mettre en place le processus de préparation", a expliqué Bakary Sarr, secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et Tourisme.

Il s'exprimait au cours d'une rencontre à la gouvernance de Kaolack, à laquelle ont participé des autorités territoriales et des acteurs culturels, dans le cadre de la préparation de l'évènement.

"Cette rencontre vise à sensibiliser l'ensemble des acteurs au niveau national pour une inclusivité et une meilleure participation afin que le forum puisse être une réussite", a déclaré Bakary Sarr.

Au-delà de cette rencontre, le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique soutient que ce forum va poser les enjeux du livre et de la promotion de la lecture dans tous les secteurs concernés par ce domaine.

Un comité scientifique mis en place travaille sur des "thématiques fondamentales" relatives à la chaine du livre et à la production de livres.

"C'est donc le monde de l'éducation et toute l'économie de la chaine du livre qui seront mis en débat pendant ces jours du forum, afin de trouver les grandes orientations de la politique nationale du livre et de la lecture", a expliqué Bakary Sarr.

A l'en croire, le travail entamé par le comité scientifique a abouti à la mise en perspective d'un certain nombre de grands axes, dont le cadre règlementaire devant servir de base à la politique du livre.

"Nous savons le rôle moteur que joue le livre dans le référentiel qui est le cadre dans lequel la politique nationale se déploie. Et un certain nombre d'orientations sortent du lot, notamment le livre comme vecteur de transmission dans l'espace scolaire comme partout ailleurs", a-t-il dit.

