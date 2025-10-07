Afrique: Le Sénégal est la 'meilleure' équipe du continent, selon Cédric Bakambu

Dakar — L'attaquant de la République démocratique du Congo (RDC), Cédric Bakambu a déclaré que le Sénégal est la "meilleure" équipe d'Afrique, tout en soulignant que son pays était toujours en course pour la qualification à la Coupe du monde 2026.

"Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe d'Afrique. On l'a senti dans le match. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer la Coupe du monde et de gros matchs. Personne ne pourra dire que la victoire du Sénégal est imméritée, bravo à eux", a-t-il dit dans un article paru sur le site de la FIFA.

En septembre, les Lions ont fait un pas important vers la qualification en Coupe du monde dans le groupe B, à la faveur de leur victoire renversante (3-2) face à la République démocratique du Congo à Kinshasa, lors de la huitième journée des éliminatoires.

Cette victoire a propulsé le Sénégal en tête du Groupe B, avec 18 points, deux de plus contre l'équipe congolaise.

"Cela fait plus de dix ans que je suis en sélection et je n'avais jamais vu le Stade des Martyrs dans cet état-là. C'était blindé et le fait d'avoir pu offrir deux buts à notre peuple, c'était quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, on n'a pas pu leur offrir la victoire et j'espère qu'on se rattrapera lors des prochaines échéances", a expliqué l'attaquant du Real du Betis (élite espagnole).

Cédric Bakambu estime que les Léopards sont " toujours " en course, malgré leur défaite face au Sénégal.

"Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir", a souligné l'attaquant de la RDC, ajoutant que "si son pays doit aller à la Coupe du monde, peu importe que ce soit par les barrages ou de façon directe".

"L'objectif reste le même. Ça ne sera pas facile, mais on va s'accrocher", a souligné Cédric Bakambu.

Les Léopards doivent battre vendredi les Éperviers du Togo et mardi les Crocodiles du Nil du Soudan, en espérant un faux pas des Lions pour obtenir une qualification à la Coupe du monde.

La RDC court derrière une deuxième qualification au mondial depuis 1974.

Vendredi, les protégés de Pape Bouna Thiaw affrontent le Soudan du Sud pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde.

Quatre jours plus tard, ils vont terminer la phase des éliminatoires en recevant les Mourabitounes de la Mauritanie.

Les Lions sont leaders du Groupe B avec 18 points, soit deux de plus que les Léopards de la République démocratique du Congo.

Le Sénégal a besoin de quatre points pour valider sa quatrième qualification au Mondial, la troisième consécutive.