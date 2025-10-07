Tunisie: Selon une étude, 50 % des personnes âgées souffrent de dépression

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Personnes Âgées, qui a eu lieu le 1er octobre, un séminaire régional s'est tenu aujourd'hui au centre de villégiature et d'accueil de Hammamet sur les moyens de prévenir les troubles psychologiques et de santé chez les personnes âgées.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, Wided Souid, cheffe du service des personnes âgées à la Délégation régionale des Affaires de la Femme et de la Famille de Nabeul, a souligné que le pourcentage de personnes âgées en Tunisie est en constante augmentation. Il atteint environ 26 % selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2024 et devrait se situer autour de 20 % au cours des cinq prochaines années. Cela rend le travail de protection de cette catégorie fragile constant et proactif, selon elle.

Selon Mme Souid, la vision prospective pour protéger les personnes âgées de l'isolement, qui est la cause de plusieurs maladies psychologiques, nécessite l'élaboration de plusieurs activités et programmes.

Parmi ceux-ci, le programme des clubs de jour (ou clubs de loisirs de jour), un projet pour lequel un cahier des charges est en cours d'élaboration. Il permettra à des promoteurs privés de créer des clubs de soins offrant des activités récréatives, intellectuelles et sociales, à l'instar des clubs pour enfants. Le Ministère de la Femme y contribuera par une ligne de financement avoisinant les cinq mille dinars.

Il est à noter que le gouvernorat de Nabeul se situe dans la deuxième région en termes de nombre de personnes âgées dans le pays, précédé par la région du Grand Tunis.

Pour sa part, le Dr Sirine Ben Othman, psychiatre à l'Hôpital Universitaire Taher Maamouri, a déclaré que la prévention est l'une des composantes les plus importantes pour protéger les personnes âgées contre les troubles psychologiques tels que la dépression, la démence agitée, l'anorexie et la léthargie.

Selon Dr Ben Othman, les moyens de prévention consistent à se concentrer sur les activités sportives et l'encadrement familial ou communautaire, en plus d'une bonne nutrition et des loisirs.

Dr Ben Othman a indiqué que des études menées dans deux foyers de soins pour personnes âgées à Sfax et Tunis ont révélé que le pourcentage de personnes âgées souffrant de dépression se situe entre 35 et 50 %, un taux qu'elle juge très élevé.

Le Dr Zohra Ben Aïchaouia a appelé à la nécessité de soumettre les personnes âgées à un suivi médical périodique, à une bonne nutrition et à un dépistage précoce de plusieurs maladies pour garantir une vieillesse avec le moins de dommages possible.

La même intervenante a également insisté sur la nécessité d'impliquer les personnes âgées dans les activités sociales et de tirer parti de leurs expériences professionnelles et de vie pour les protéger des sentiments d'isolement, de vide et de négligence, qui ont un impact négatif sur leur santé mentale, psychologique et, par conséquent, physique.