Mandaté par le Président de la République, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nefti, dirigera la délégation tunisienne participant aux travaux de la vingt-quatrième session de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA), qui se tiendra le 9 octobre 2025 dans la capitale kényane, Nairobi.

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué, dans un communiqué publié aujourd'hui, mardi 7 octobre 2025, que ce sommet sera précédé par la vingtième réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA, le 8 octobre 2025, et qu'une exposition et un forum d'affaires du COMESA seront également organisés.

Ce sommet se tiendra sous le thème : « Tirer le meilleur parti de la numérisation pour réaliser un développement régional inclusif ». Au cours des travaux, les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Traité portant création du Marché Commun seront passés en revue.

Un suivi sera effectué sur les principaux programmes visant à accélérer le rythme de l'intégration économique et régionale, et l'adoption de mécanismes de numérisation comme levier pour renforcer une dynamique de développement et économique efficace contribuant à l'établissement des piliers de la paix, de la sécurité et de la stabilité pour les peuples de la région et du continent africain.

Il est à noter que la Tunisie a signé l'accord d'adhésion à ce regroupement économique régional en juillet 2018. Il comprend 21 pays africains et constitue le plus grand bloc économique du continent en termes de commerce et d'investissement.

Cette adhésion s'inscrit dans le cadre de l'engagement en faveur de l'intégration économique et régionale et dans le but d'élargir le partenariat avec les pays d'Afrique de l'Est et Australe, en vue d'activer la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine et de réaliser un modèle de développement économique.