Tunisie: Tozeur-saison touristique hivernale - Des hôtels fermés réouvrent leurs portes

La saison touristique hivernale dans le gouvernorat de Tozeur a démarré ces derniers jours avec un ensemble d'indicateurs positifs. Le plus notable est la réouverture d'un hôtel dans la ville de Tamaghza qui était fermé depuis de nombreuses années, en plus des préparatifs pour la réouverture d'un hôtel 4 étoiles dans la ville de Tozeur au cours des prochaines semaines, selon le commissaire régional au tourisme, Adel Sbïta.

Le responsable a ajouté, dans une déclaration à l'agence « TAP », que les préparatifs pour la saison hivernale ont commencé de manière intensive depuis le début de l'été, grâce aux efforts combinés des différentes parties prenantes.

En plus de la réouverture des deux unités touristiques mentionnées, le Resort touristique du désert à Tozeur a été officiellement acquis par la société internationale « TUI », ce qui permettra d'attirer davantage de touristes d'Europe et d'ailleurs. La société devrait prendre en charge la gestion du complexe au début du mois de novembre prochain.

L'offre touristique dans la région sera également renforcée par des résidences touristiques et des gîtes ruraux au sein des oasis, dont les dossiers légaux sont actuellement en cours de finalisation.

S'ajoute à cela un ensemble d'événements en cours de préparation pour être organisés avant la fin de l'année, notamment la deuxième édition du Salon International du Tourisme des Oasis et du Désert du 2 au 4 décembre prochain. Il s'agit d'un événement promotionnel qui contribue à la conclusion de partenariats entre professionnels tunisiens et étrangers, en particulier dans le domaine du tourisme saharien.

Il est prévu que la région enregistre de bons indicateurs quantitatifs en termes de nombre de touristes et de nuitées à la fin de l'année en cours et au début de l'année prochaine, compte tenu des réservations actuelles dans les hôtels touristiques. Cela contribuera à l'atteinte des objectifs fixés au niveau national, à savoir l'accueil de 11 millions de touristes d'ici la fin de l'année.