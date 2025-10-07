Tunisie: Enseignement supérieur - L'Allemagne, deuxième destination pour les étudiants tunisiens à l'étranger

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Belaïd, a annoncé hier, lundi, à la clôture du programme « Partenariats de Renforcement » (traduction littérale de « سۛركlت تعزىز« ), que l'Allemagne a accueilli 6852 étudiants tunisiens au cours de l'année 2024, devenant ainsi la deuxième destination pour les étudiants tunisiens étudiant à l'étranger.

Le ministre a expliqué, dans un discours prononcé lors de la supervision de la conférence de clôture du programme « Partenariats de Renforcement » dans la capitale, que ce programme a contribué au développement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il a également ouvert de nouvelles perspectives de dialogue sur les universités dans le monde arabe, renforcé les capacités des universités et des chercheurs tunisiens, encouragé la participation des acteurs extérieurs à l'université et établi des liens avec les partenaires économiques et sociaux.

M. Belaïd a souligné que les liens entre les universités tunisiennes et allemandes se caractérisent par un grand dynamisme dans le cadre de nombreux accords bilatéraux, y compris des programmes de doubles diplômes en études d'ingénierie, ainsi que la coopération dans le domaine des sciences humaines et sociales, et des initiatives spécifiques telles que les projets ACCESS et le centre MECAM. Il a mis en avant l'importance de la mobilité académique et scientifique qui bénéficie chaque année aux étudiants, chercheurs, doctorants et professeurs tunisiens, notamment à travers les programmes bilatéraux et européens.

Il a également mentionné que les étudiants allemands choisissent d'étudier dans les universités tunisiennes par le biais de doubles diplômes et du projet Erasmus+, et que l'Office Allemand d'Échanges Universitaires (DAAD) est un acteur clé dans cette dynamique grâce à son activité et à la qualité de ses programmes.

La conférence de clôture du programme « Partenariats de Renforcement », organisé par le DAAD de 2023 à 2025, s'est tenue sous le thème « Réalisations, leçons apprises et perspectives d'avenir », avec la participation d'universitaires et de chercheurs de Tunisie, d'Allemagne et du monde arabe.

Ont assisté à cette conférence l'ambassadrice d'Allemagne en Tunisie, Elisabeth Wolbers, le Secrétaire général du DAAD, Kai Sicks, la Directrice de la diplomatie éducative et scientifique au ministère allemand des Affaires étrangères, Anke Reiffenstuel, la Directrice du bureau du DAAD en Tunisie, Salha Nejah, et le Directeur général de la Coopération internationale au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Malek Keshlaf.