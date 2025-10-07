Tunisie: Programme d'intégration des enfants autistes - 1000 enfants bénéficiaires d'ici fin 2025

Elyssa Khouaja, responsable au sein du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors, a confirmé que le ministère a lancé une expérience pilote d'accompagnement précoce des enfants confrontés à des troubles du spectre de l'autisme (TSA). Elle a précisé que ce programme se poursuit pour la troisième année consécutive et vise à intégrer ces enfants dans les jardins d'enfants, avec une prise en charge partielle des coûts de leurs soins spécialisés.

Lors d'une journée d'étude organisée par l'Organisation Arabe pour l'Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO) en collaboration avec l'Organisation Tunisienne pour l'Éducation et la Famille, sur le thème de « L'intégration éducative des enfants autistes : Réalité et Perspectives », et à l'occasion de la Journée mondiale des Enseignants (5 octobre), Alissa Khouaja a détaillé l'aide apportée.

Le ministère prend en charge environ 200 dinars par enfant issu de familles nécessiteuses ou à faible revenu. Une partie de cette somme est allouée aux frais d'inscription, et l'autre est destinée à couvrir les séances d'orthophonie, de psychomotricité et le suivi psychologique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a souligné que le nombre de bénéficiaires de ce programme a doublé, passant de 300 enfants en 2023 à 600 enfants en 2024, avec l'ambition d'atteindre 1 000 enfants en 2025.

Mme Khouaja a également insisté sur la complémentarité des rôles des ministères concernés :

Le ministère de la Santé pour le dépistage précoce.

Le ministère de la Famille pour la prise en charge dans les jardins d'enfants.

Le ministère de l'Éducation pour l'intégration dans l'enseignement de base.

Et le ministère des Affaires Sociales pour l'octroi de subventions et d'aides aux familles.

De son côté, Mahmoud Meftah, Président de l'Organisation Tunisienne pour l'Éducation et la Famille, a rappelé l'importance du diagnostic précoce et a appelé à la nécessité pour l'État de soutenir les efforts des parents et de les aider dans les soins et la réhabilitation de leurs enfants, afin d'assurer leur pleine intégration dans la société.