Tunisie: Décès de l'éminente professeure pédiatre Saayda Ben Becher

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du Professeur Saayda Ben Becher, survenu dans la nuit du lundi au mardi. Son départ a suscité une vive émotion au sein de la communauté médicale et laisse un souvenir impérissable pour des générations de patients, de familles et de soignants.

Pendant plus de vingt-sept ans (1996 - 2024), le Professeur Ben Becher a dirigé avec une passion inébranlable le service de pédiatrie à l'hôpital d'enfants Béchir Hamza à Tunis. Sa carrière fut une ascension fulgurante au service du savoir : doctorat en 1978, spécialité en pédiatrie en 1984, puis toutes les étapes du parcours hospitalo-universitaire - Assistante (1993), Maître de Conférence (2000), pour devenir Professeur des universités et Cheffe de service dès 1994.

Son engagement en pédiatrie se mesurait à l'aune des longues gardes, des nuits blanches et d'une implication quotidienne sans faille. Au-delà de ses charges d'enseignement, d'encadrement de thèses et de recherche à la faculté de médecine de Tunis, elle était connue pour sa proximité et son humanité. Elle se tenait toujours disponible, avec son sourire et sa patience légendaires, auprès des enfants venus de toute la Tunisie, de leurs familles et de ses jeunes confrères.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Professeur Ben Becher a également marqué son domaine par son leadership institutionnel. Elle a présidé la Société Tunisienne de Pédiatrie pendant six ans (2005 à 2011) et était Présidente d'honneur de l'Association des Pédiatres de langue française, témoignant de son rayonnement au-delà des frontières.

Ce don de soi pour la science et ce dévouement pour l'enfance trouvent leurs racines dans son histoire familiale. Fille d'un grand propriétaire terrien soucieux de la population locale et de Fatma Ben Abdallah, figure culturelle tunisienne, elle a grandi dans un univers riche en valeurs d'engagement. Elle en fut la digne héritière, devenant le médecin des enfants, reconnue pour sa valeur scientifique, ses travaux et ses publications.

Le Professeur Saayda Ben Becher restera dans les mémoires comme une digne disciple du Professeur Béchir Hamza, le père de la pédiatrie tunisienne. La Tunisie perd une grande dame de la médecine.