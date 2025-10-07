Sénégal: Le président Bassirou D. Faye - « Ce Forum est l'occasion de connecter les opportunités pour bâtir l'avenir »

Le Forum Fii Sénégal 2025 (Forum Invest In Sénégal) est l'occasion pour le gouvernement de connecter les opportunités pour bâtir l'avenir de la nation. C'est ce qu'a indiqué le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de ce forum qui se tient du 7 au 8 octobre 2025, à Diamniadio.

Le Sénégal accueille pendant deux jours des investisseurs du secteur privé étranger et national dans le cadre de la 2e édition du Forum investir au Sénégal (Fii Sénégal 2025).

« Ce forum est donc l'occasion, à l'image de son thème, de connecter les opportunités pour bâtir l'avenir. Il exprime notre volonté de créer des passerelles entre les talents, les idées, les ressources et les marchés. C'est un appel à coconstruire des solutions durables au service du progrès pour notre pays et pour l'Afrique », a soutenu le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Présidant cette cérémonie, le chef de l'État du Sénégal a souligné que leur ambition est de faire en sorte que chaque rencontre dans le cadre de ce forum soit une chance de bâtir un avenir collectif. Un avenir où le succès de l'un nourrit celui de l'autre, c'est-à-dire des partenariats mutuellement bénéfiques.

Investir dans la réalisation des pôles agricoles intégrés, les agropoles, l'énergie verte

« En outre, l'objectif du forum, c'est de vous faire découvrir les opportunités d'investissement au Sénégal, mais aussi de vous permettre de comprendre davantage les transformations majeures en cours dans notre pays », a-t-il ajouté.

Ainsi, le président Diomaye a relevé que le Sénégal « avance » malgré la conjoncture nationale et mondiale.

« Nous avons une croissance portée par les secteurs productifs de l'énergie. Elle sera soutenue par des investissements dans les secteurs prioritaires de notre stratégie nationale de développement, à savoir l'agro-industrie souveraine, pour passer de l'importation de produits agroalimentaires à leur transformation sur place, et de l'exportation des matières premières brutes à leur transformation locale », a-t-il dit.

Et pour ce faire, le chef de l'État a invité les hommes d'affaires et acteurs économiques à investir dans la réalisation des pôles agricoles intégrés, les agropoles, l'énergie verte. Ceci, avec des opportunités immenses dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, la transformation minière et pétrochimique.

Mais également, avec la construction d'unités de transformation locale, notamment du zircon, de l'or, du phosphate, du gaz et du pétrole, l'économie bleue, en mettant l'accent sur la pêche, l'aquaculture et les biotechnologies marines. Qui, selon lui, sont des domaines immenses « encore sous-exploités » ; l'économie créative, avec le numérique et la fintech.

« Nous avons besoin d'investissements de 1,7 milliard de dollars pour réaliser le New deal technologique, avec notamment la construction d'infrastructures critiques, des data centers, des clouds souverains, le développement de compétences locales et la stimulation de l'innovation », a-t-il rappelé.

De grandes réformes en cours au niveau du cadre légal et réglementaire

Pour créer les conditions indispensables à l'investissement et au développement, le président Diomaye a signalé que le Sénégal a entamé de grandes réformes au niveau du cadre légal et réglementaire.

« Nous avons d'abord commencé par une gestion rigoureuse de nos finances publiques, l'assainissement du cadre macroéconomique, avec l'adoption du plan national de redressement économique et social ; la réforme administrative et le processus de digitalisation intégrale des procédures pour une meilleure connexion et plus de diligence. Nous avons ensuite lancé la révision des codes d'investissement, dont la nouvelle version a été déjà votée et promulguée », a-t-il notifié.

Le président de la République du Sénégal a aussi souligné que des révisions du Code général des impôts, du Code des douanes, du Code du travail, du Code unique de sécurité sociale, du Code des marchés publics seront finalisées d'ici la fin de l'année.

Plus de garanties juridiques et plus de lisibilité

Ceci, en plus de l'adaptation des lois sur le partenariat public-privé et les zones économiques spéciales. Des nouveaux instruments qui, selon lui, proposeront des incitations ciblées. Ils permettront également d'avoir plus de garanties juridiques et de rendre les activités plus lisibles, plus compétitives et mieux adaptées aux réalités des marchés et des entreprises.

« Et en même temps, ils contribueront à répondre aux défis économiques et technologiques. Nous travaillons en permanence à améliorer l'environnement des affaires au Sénégal. Mais je dois préciser que nous visons plus que de simples investisseurs », a fait le savoir le chef de l'État sénégalais.

Sur ce, il a précisé que le Sénégal recherche des partenariats stratégiques reposant sur plusieurs piliers, parmi lesquels, premièrement, le transfert de technologies et de compétences pour former une main-d'oeuvre qualifiée.

Le Sénégal, un marché en expansion dans le cadre de la Zlecaf

« Deuxièmement, l'intégration systématique des chaînes de valeurs locales, en privilégiant l'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises sénégalaises, ainsi que les investissements qui participent au développement d'une industrie nationale intégrée. Troisièmement, le co-investissement, qui encourage la participation des acteurs économiques sénégalais dans le capital de vos projets », a-t-il estimé.

« Chers investisseurs, le Sénégal vous offre un marché en expansion dans le cadre de la Zone de libre-échange continental, dans un environnement juridique en pleine mutation et en modernisation continue », a-t-il lancé.

Tout en notant que l'État est disposé à les accueillir et à faciliter leur installation et leur succès. «Venez donc saisir les opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel commercial et nouer des partenariats fréquents et mutuellement bénéfiques », a-t-il dit.

Pour les démarches d'installation, il a indiqué que l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux de l'État (Apix), sera présente à leurs côtés pour les accompagner via son guichet unique et la digitalisation complète de toute la procédure.

« Chers investisseurs, le Sénégal est prêt. Il vous tend la main pour des partenariats fréquents et gagnant-gagnant. Ensemble, investissons, produisons et transformons pour créer de la valeur ajoutée et de la richesse partagée », a-t-il affirmé.