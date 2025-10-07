Afrique de l'Ouest: Président Umaro Sissoco Embaló - « L'Afrique de l'Ouest doit être considérée comme un écosystème intégré »

L'Afrique de l'Ouest doit être considérée comme un « écosystème intégré, riche en ressources naturelles, avec une population jeune, dynamique ». C'est ce qu'a soutenu mardi, le président de la République de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. Il prenait part à la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal 2025).

L'Afrique a globalement besoin, selon le président bissau-guinéen, d'un modèle de partenariat qui intègre les compétences locales et favorise les transferts de la technologie.

Pour le président Embaló, les gouvernements africains ont la responsabilité et la volonté de promouvoir une croissance « socialement juste », « écologiquement soutenable ». Une croissance qui crée des emplois et contribue à l'éradication de la pauvreté.

« L'Afrique de l'Ouest doit être considérée comme un écosystème intégré, riche en ressources naturelles, avec une population jeune, dynamique et possédant beaucoup de talents, prêts à démontrer leurs capacités et à participer à l'effort collectif de développement. Nous les concertons tous les jours avec la création de nombreuses startups et autres initiatives citoyennes qui méritent d'être encouragées et soutenues », a-t-il soutenu lors de son allocution à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Forum Fii Sénégal 2025.

Rechercher des investissements capables d'avoir un impact sur la vie des citoyens

En réalité, le président bissau-guinéen estime que les pays ouest-africains ont besoin d'investissements qui ne se mesurent pas uniquement en chiffres ou en relancement financier.

« Nous recherchons des investissements capables d'avoir un impact sur la vie des citoyens, notamment celle des jeunes, des femmes et de nos populations des zones rurales. Ce forum est une opportunité formidable pour l'échange fructueux et pour nouer de nouvelles relations d'affaires », a-t-il dit.

Sur ce, il reste convaincu que ces deux jours de rencontres vont permettre d'établir des partenariats équitablement profitables et durables, des projets structurants. Ils vont être le fruit d'un contrat de confiance renouvelé et de la coopération entre les gouvernements partenaires internationaux, les institutions financières, les entreprises publiques comme privées et les citoyens.

« Ensemble, ouvrons de nouvelles perspectives et créons notamment celles de jeunes et de femmes à la production de la justice sociale, de la solidarité et de la prospérité partagée. Ce forum est devenu un rendez-vous important et une plateforme stratégique pour la coopération économique et la promotion d'investissements pour le développement », a-t-il insisté.

D'ailleurs, il estime que la révolution numérique, le smart farming, l'agro-transformation, les énergies renouvelables, la santé connectée et l'intelligence artificielle doivent devenir les moteurs de la croissance et du développement dans leurs deux pays, à savoir le Sénégal et la Guinée-Bissau.