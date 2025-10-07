Togo: Dix nouvelles unités de transformation agricole en préparation

7 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Les pouvoirs publics, avec l'appui de la Banque Africaine de Développement (BAD) et d'autres partenaires au développement, préparent l'installation de dix nouvelles unités de transformation agricole sur l'ensemble du territoire.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS).

Avec un financement de 6 millions de dollars de la BAD, le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire tout en développant des chaînes de valeur agricoles solides entre producteurs, transformateurs et commerçants.

Des études techniques sont en cours pour déterminer les modalités de mise en place de ces unités industrielles, qui joueront un rôle clé dans la valorisation des productions locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Transformer les produits agricoles locaux pour accroître leur valeur ajoutée et favoriser leur commercialisation, notamment à l'export, en particulier sur le marché régional africain, telle est la finalité du projet.

Les unités industrielles seront notamment spécialisées dans la transformation du riz, des fruits et des légumes, avec des processus intégrant l'emballage et l'étiquetage, afin d'assurer des standards de qualité adaptés aux exigences du commerce régional et international.

En plus de contribuer à la sécurité alimentaire, ces unités devraient avoir un impact direct sur la création d'emplois, en particulier en milieu rural.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.