Togo: La HAAC appelle les médias à la responsabilité

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a publié mardi un communiqué dans lequel elle met en garde contre la montée des discours haineux, injurieux et diffamatoires sur les réseaux sociaux, et rappelle les obligations légales et déontologiques des professionnels des médias dans ce contexte.

Face à la multiplication des dérives sur les plateformes numériques, l'institution exhorte les journalistes et les acteurs du secteur à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de discernement, notamment dans l'usage des réseaux sociaux et dans l'exercice quotidien de leur métier.

Le rappel de la HAAC intervient quelques jours après une déclaration ferme du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé, qui a mis en garde contre la production, le partage ou le commentaire de contenus injurieux et diffamatoires en ligne.

Selon le ministère public, ces actes sont passibles de sanctions, conformément à la législation en vigueur.

La HAAC insiste sur le fait que les professionnels des médias ne sont pas exemptés de ces obligations, bien au contraire. Leur rôle dans la formation de l'opinion publique impose un devoir d'exemplarité, tant dans le traitement de l'information que dans leurs prises de parole personnelles sur les réseaux.

Dans son communiqué, l'autorité de régulation rappelle aux journalistes plusieurs principes essentiels comme la vérification rigoureuse de l'information par recoupement avant toute publication ou diffusion, le respect de la vie privée et de l'image d'autrui, le rejet de tout propos incitant à la haine raciale, ethnique ou religieuse, ou faisant l'apologie du crime ou du terrorisme ;

La HAAC souligne que la liberté de la presse, garantie par la Constitution 'ne saurait être un prétexte à l'irresponsabilité. Cette liberté s'exerce dans le respect des lois de la République et des règles éthiques qui fondent la légitimité du métier de journaliste'.