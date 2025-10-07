Cote d'Ivoire: Abengourou - Mariatou Koné lance un vaste chantier pour l'éducation des jeunes filles

La Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, également connue comme Mamie Noufan, reine mère du royaume de l'Indénié, a procédé le lundi 6 octobre 2025, au lancement des travaux de construction de quatre lycées et d'un collège d'excellence pour jeunes filles avec internat.

Évalué à plus de 44 milliards de FCFA, ce vaste projet illustre la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, de promouvoir une éducation inclusive, équitable et de qualité. Il bénéficie d'un cofinancement de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) à hauteur de 25 milliards de FCFA et de l'État de Côte d'Ivoire pour 14 milliards de FCFA.

La Ministre Mariatou Koné a salué ce partenariat fructueux et rendu hommage au Chef de l'État pour ses actions visant à revaloriser l'offre éducative nationale. Elle a rappelé que ce programme s'inscrit dans la construction de 15 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat sur l'ensemble du territoire, dont certains sont déjà en chantier.

Les établissements concernés par ce premier bloc cofinancé par la BOAD sont implantés à Abengourou, Divo, Korhogo et Man, tandis que le collège d'excellence est en construction à Bouna. Chacun des lycées accueillera 1 000 élèves, dont 800 internes, avec 25 salles de classe modernes.

En parallèle, un second projet, cofinancé par l'État et la Banque Islamique de Développement (BID), prévoit la construction de neuf autres lycées d'excellence dans des villes comme Abidjan (Abobo), Aboisso, Adzopé, Bondoukou, Boundiali, Daloa, Dimbokro, Odienné et San Pedro. De plus, l'État a entièrement financé le lycée d'excellence de Sinematiali, inauguré en mai 2025 par la Première Dame, Dominique Ouattara.

Selon le coordonnateur du projet, Dosso Gossé, l'état d'avancement global des chantiers est jugé « satisfaisant ». Ce programme répond aux recommandations issues des États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (EGENA), qui ont fixé les bases de la restructuration et de la consolidation du système éducatif ivoirien.

Pour la Ministre, ce chantier ambitieux vise à accroître significativement le taux de scolarisation et d'achèvement des jeunes filles au secondaire, un levier majeur pour l'autonomisation et l'égalité des chances.

La cérémonie, qui a réuni plusieurs élus et cadres de la région, a été marquée par la présence du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, ainsi que d'une forte délégation de la cour royale, conduite par Nanan Adou Koffi II, représentant Sa Majesté Nanan Boa Kouassi III, roi de l'Indénié.

La Ministre a conclu en réaffirmant l'engagement de son département à livrer ces infrastructures dans les délais, malgré les défis, afin d'offrir aux jeunes filles de Côte d'Ivoire des conditions d'apprentissage dignes et modernes.