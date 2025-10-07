Symbole d'un partenariat fructueux au service d'une gouvernance publique moderne, la cérémonie de certification de la troisième promotion du certificat en évaluation des politiques publiques s'est tenue le vendredi 3 septembre à l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (Ensea) d'Abidjan.

Organisée en collaboration avec le Laboratoire Abdul Latif Jameel d'Action contre la Pauvreté (J-pal) et avec l'appui financier de l'Agence Française de Développement (Aff), cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du troisième Mémorandum de Dialogue Stratégique (Mds III) signé entre le Gouvernement ivoirien et l'Aff.

Placée sous la présidence du Ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, cette rencontre a réuni des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts du domaine de l'évaluation. Elle marque une étape importante dans la promotion d'une administration publique performante, fondée sur la rigueur scientifique, la transparence et la redevabilité.

Le directeur général de l'Ensea, Kouassi Kouadio Hugues, a exprimé sa fierté et sa satisfaction de voir 36 auditeurs, issus de divers ministères et institutions publiques, recevoir leur certificat après plusieurs mois d'une formation exigeante. Selon lui, cette initiative est le fruit d'une coopération fructueuse entre l'Ensea et J-pal, rendue possible grâce au soutien du gouvernement ivoirien et de l'Afd.

Il a rappelé que l'évaluation des politiques publiques occupe une place centrale depuis l'adoption, en décembre 2022, de la loi n°2022-966 relative à l'évaluation des politiques publiques. Cette loi, a-t-il indiqué, marque une nouvelle ère où les décisions publiques reposent désormais sur des preuves tangibles et des analyses rigoureuses.

Le directeur général a également mis en avant les réalisations issues de cette collaboration, notamment les 170 bourses accordées pour le programme MicroMasters du Massachusetts Institute of Technology (Mit), les quatre cohortes de formation continue pour les fonctionnaires ivoiriens, ainsi que les actions entreprises pour la création prochaine d'un master en évaluation d'impact à l'Ensea.

« Vous êtes désormais les acteurs du changement, les ambassadeurs d'une culture de l'évaluation rigoureuse », a-t-il déclaré à l'endroit des lauréats, les exhortant à mettre en pratique les compétences acquises au service d'une meilleure gouvernance publique.

Représentant la Ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, le Directeur de cabinet, Yeo Nahoua, a salué cette formation qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation de l'administration ivoirienne. Citant Peter Drucker, il a rappelé que « ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas », avant de souligner que la promotion de l'évaluation d'impact constitue un levier essentiel pour renforcer l'efficacité des politiques publiques.

Il a remercié l'Afdet le J-pal pour leur engagement aux côtés du Gouvernement et a encouragé les nouveaux certifiés à devenir de véritables relais de la culture de la redevabilité au sein de leurs structures d'origine.

Au nom de l'Agence Française de Développement, Virginie Lucas, a adressé ses chaleureuses félicitations aux lauréats pour leur rigueur et leur persévérance. Elle a rappelé que cette formation s'inscrit dans la continuité du Mds III, signé en juillet 2023, qui prévoit un appui de 600 000 euros pour le renforcement des capacités de l'administration ivoirienne, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'emploi des jeunes.

« Vous êtes les ambassadeurs d'une culture de l'évaluation qui s'installe et s'affirme en Côte d'Ivoire », a-t-elle déclaré, soulignant que la réussite de ce programme illustre la qualité du partenariat entre l'Ensea, J-pal et l'Afd.

La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats aux 36 auditeurs de la troisième cohorte, tous salués pour leur engagement, leur assiduité et leur réussite aux différentes évaluations. Par cette initiative, l'ENSEA confirme son positionnement comme la première institution en Afrique et la deuxième au monde, après le MIT, à offrir cette formation de haut niveau.

À travers cette nouvelle promotion, la Côte d'Ivoire franchit une étape supplémentaire dans la construction d'une administration publique moderne, performante et orientée vers les résultats.

Cette dynamique, soutenue par l'ensemble des partenaires techniques et financiers, témoigne de la volonté du gouvernement de faire de la culture de l'évaluation un pilier de la gouvernance publique et du développement durable du pays.