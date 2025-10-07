Cote d'Ivoire: Sports - Le 2e du Prix national d'excellence 2025 remis au tennisman Eliakim Coulibaly

Le tennis ivoirien a une nouvelle fois été placé sous les projecteurs à l'occasion du Prix National d'Excellence 2025. Ce lundi 6 octobre, le Ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas METCH, a procédé à la remise officielle du deuxième prix du Meilleur athlète à l'étoile montante du tennis ivoirien, Eliakim Coulibaly.

La cérémonie s'est tenue en marge du conseil de cabinet organisé à la Direction générale de l'Office national des sports (ONS), à Treichville. En l'absence du lauréat, en pleine préparation de compétitions à l'international, c'est sa mère qui a reçu le trophée au nom de son fils. Elle est repartie également avec une attestation et un chèque de 1,5 million de FCFA, symboles de cette distinction nationale.

Dans son allocution, le ministre Adjé Silas METCH a salué les performances d'Eliakim Coulibaly, soulignant que ce prix reflète non seulement son talent individuel, mais aussi son rôle de vitrine du sport ivoirien sur la scène internationale. « Eliakim incarne le courage, la persévérance et l'excellence. Sa réussite contribue au rayonnement du sport ivoirien et inspire la jeunesse », a-t-il affirmé.

Le jeune tennisman ivoirien, déjà considéré comme l'un des grands espoirs du circuit mondial, s'est notamment illustré en avril dernier en remportant le prestigieux tournoi Challenger de l'Open de Côte d'Ivoire. Cette victoire avait suscité un immense engouement dans le milieu sportif national, renforçant l'idée que la Côte d'Ivoire peut aussi briller dans des disciplines individuelles exigeantes comme le tennis.

Pour Eliakim Coulibaly, ce nouveau laurier vient consolider une carrière prometteuse et rappelle que le sport, au-delà de la compétition, est un vecteur d'unité, de fierté et d'inspiration pour toute la nation.