Le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) à Dakar a abrité, ce lundi, la troisième réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Cette session a été marquée par la désignation d'un nouveau président en la personne de Aboubakar Nakanabo, ministre burkinabè en charge de l'économie et des finances, pour un mandat de deux ans.

« En application de l'article 11 du Traité de l'Uemoa, M. Aboubakar Nakanabo a été désigné pour diriger le Conseil des ministres de l'Union jusqu'en 2027 », a annoncé le président sortant, Adama Koulibaly, ministre ivoirien en charge des finances et du budget.

Dans son allocution, le nouveau président a exprimé sa reconnaissance à ses pairs pour la confiance placée en lui et a promis de poursuivre l'oeuvre entamée par son prédécesseur.

« Notre responsabilité collective sera désormais d'y apporter une valeur ajoutée, de poursuivre l'oeuvre entamée et de continuer à bénéficier de ses conseils et de son expérience », a déclaré Aboubakar Nakanabo.

Le ministre burkinabè a salué les progrès accomplis par l'Union dans le renforcement de la gouvernance économique et financière, soulignant la nécessité d'en consolider les acquis. En ce sens, il a soutenu que « la présidence du Burkina Faso s'inscrira résolument dans la continuité et la consolidation de ces acquis, avec la ferme volonté de faire de notre Union un modèle de réussite et d'intégration régionale ».

M. Nakanabo a également réitéré l'engagement du Burkina Faso et de l'ensemble des États membres à oeuvrer pour une Uemoa plus forte, plus intégrée et plus au service des populations.

« Notre engagement en faveur de l'Uemoa demeure total et sans faille. Nous continuerons de donner le meilleur de nous-mêmes pour que notre Union poursuive sa marche en avant, au service du développement et du bien-être des populations de notre espace communautaire. »

Adama Koulibaly salue les avancées de la gouvernance économique

Dans son discours, le président sortant Adama Koulibaly a rendu public les décisions prises lors de la réunion. Il a notamment salué l'adoption du rapport d'exécution de la surveillance multilatérale pour le premier semestre 2025, ainsi que des recommandations de politique économique pour 2026.

Selon lui, ce document offre « des informations fiables sur les performances économiques et financières des États » et des orientations éclairées pour la conduite des politiques nationales. Parmi les décisions adoptées, il a également mis en avant l'approbation de la décision instituant l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Il a souligné que « cet instrument, dont l'importance n'est plus à démontrer, vise à instaurer un modèle d'enquête commun à l'ensemble des États membres afin de disposer de données comparables sur les conditions de vie des ménages ».

L'enquête, de nature multi modulaire, permettra aux pays de collecter des informations sur les aspects sociodémographiques, l'éducation, la santé, l'emploi, le logement ou encore les habitudes de consommation. Elle constituera un outil central pour le suivi des politiques publiques et de développement humain dans l'espace communautaire.

Le président sortant s'est également félicité de l'approbation des comptes annuels de l'Ame-Uemoa pour 2024, certifiés par la Cour des comptes de l'Union, et de la révision du tarif applicable aux caisses de dépôts et consignations sur le marché financier régional. Ces mesures, a-t-il précisé, renforcent la transparence et l'efficience du système financier régional.