Sénégal: Consommation finale des ménages par région - Dakar concentre à elle seule 36,9% des dépenses en 2023

7 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

En 2023, la région de Dakar concentre à elle seule 36,9% des dépenses de consommation finale des ménages au niveau national, soit un montant de 4 562,5 milliards de FCFA.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), elle est suivie par les régions de Thiès (12,9%), Diourbel (9,0%), Saint-Louis (6,1%), Louga (5,5%) et Kaolack (5,3%). Les huit (08) autres régions, précise-t-on, affichent des parts faibles comprises entre 0,9% et 4,0%.

Rapportées à la population, les dépenses de consommation finale des ménages par tête dépassent la moyenne nationale, estimée à 682 639 FCFA en 2023, dans la région de Dakar où elles atteignent 1 139 354 FCFA. Elles s'en rapprochent légèrement dans les régions de Thiès (648 070 FCFA), Ziguinchor (643 792 FCFA) et Saint-Louis (624 369 FCFA). Dans les autres régions, elles varient entre 419 825 FCFA à Tambacounda et 606 289 FCFA à Louga.

L'Ansd informe que l'analyse des comptes régionaux en volume de 2023 révèle des disparités en termes de croissance du Pib régional (Pibr). « En effet, huit (08) régions affichent des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale qui est de 4,3%. Il s'agit des régions de Kaffrine (+10,6%), Kolda (+9,1%), Fatick (+7,6%), Kaolack (+7,5%), Louga (+6,0%), Kédougou (+5,5%), Diourbel (+5,1%) et Sédhiou (+4,4%) », détaille l'Ansd.

Toutefois, la croissance économique des autres régions reste positive en 2023 même si elle est en deçà du taux national.

