Afrique: Secteur moderne - Baisse de 0,4% du nombre d'employés au deuxième trimestre 2025

Le nombre d'employés dans le secteur moderne diminue de 0,4%. Le nombre d'employés dans le secteur moderne, hors administration publique, se replie de 0,4% au deuxième trimestre 2025, comparativement à celui de la période correspondante de l'année précédente.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette baisse est consécutive à celle des effectifs dans le secteur de la construction (%).

Toutefois, souligne l'Ansd, elle a été contrebalancée par la hausse des effectifs dans les secteurs du commerce (+1,8%) et, dans une moindre mesure des services, (+0,2%). L'accroissement des effectifs dans les services (+0,2%) est imputable principalement à la hausse du nombre d'employés dans les sous-secteurs des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+3,4%), pour la santé humaine et l'action sociale (+3,3%), de services de soutien et de bureau (+1,5%).

Selon l'Ansd, l'analyse de la répartition du nombre d'employés dans le secteur moderne hors administration publique, selon le statut, révèle une prédominance des permanents (76,5%) au deuxième trimestre 2025.

Par ailleurs, suivant le secteur d'activité, il est noté une prédominance de l'emploi permanent dans la quasi-totalité des branches d'activités. Toutefois, il convient de noter un recours assez important aux saisonniers dans les sous-secteurs des services de soutien et de bureau (43,7%), des industries extractives (41,5%), de l'enseignement (41,3%) et de la construction (34,6%).

La répartition du nombre d'employés permanents, dans le secteur moderne hors administration publique, suivant la catégorie socioprofessionnelle, laisse apparaitre une prédominance des ouvriers (48,1%) au deuxième trimestre 2025. Ils sont suivis des techniciens, agents de maitrise et ouvriers qualifiés qui représentent 37,6% des permanents. Les techniciens supérieurs et les cadres supérieurs sont les moins représentés avec des proportions respectives de 7,0% et de 7,4%.

L'analyse suivant le secteur d'activités montre également une prépondérance des ouvriers dans tous les sous-secteurs de l'industrie hormis ceux de l' « électricité et gaz » et de l'« eau, assainissement et traitement des déchets et dépollution», où il est noté une prédominance des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés avec des proportions respectives de 63,7% et 48,2%.

Quant aux techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés, ils sont plus représentés dans les activités financières et d'assurance (62,7%), le transport et l'entreposage (41,2%). Dans le sous-secteur de l'information et de la communication, ce sont les cadres supérieurs (41,6%) qui sont les plus représentés au deuxième trimestre 2025.

L'analyse de la répartition du nombre d'employés permanents dans le secteur moderne hors administration publique selon le sexe révèle une prédominance des hommes qui constituent 74,5% au deuxième trimestre 2025.