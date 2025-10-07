Gambie: Promulgation de la Loi sur la Protection du Droit à la Vie Privée et des Données Personnelles - Le pays félicité

Paradigm Initiative (PIN) a félicité le peuple et le Parlement de la Gambie pour la promulgation officielle de la Loi sur les Données Personnelles, un projet de loi fondamental qui représente un pas décisif vers la sauvegarde du droit à la vie privée, de la dignité et des droits numériques des citoyens dans l'ère de la numérisation. Le projet n'attend plus que l'assentiment présidentiel, ultime étape avant de devenir Loi.

Dans la même veine, Paradigm Initiative a exhorté le Président de la Gambie à signer cette loi, et ce, sans délai. La signature de cette loi donnera non seulement aux Gambiens les protections juridiques auxquelles ils ont droit, mais démontrera également l'engagement du pays à adhérer aux meilleures pratiques internationales de protection des droits de l'Homme, du droit à la vie privée, et de sauvegarde des données personnelles.

Le passage de cette loi est la culmination de plusieurs années de campagne et d'efforts collectifs par la société civile, les responsables politiques, et les parties prenantes. Dans le cadre de ce processus, Paradigm Initiative a activement soutenu les initiatives visant la sensibilisation, la promotion du dialogue, et le renforcement des capacités, et ce, afin de veiller à l'application effective de cette loi.

En Juin 2025, PIN a convoqué en Gambie une réunion du Mécanisme de Discussion sur les Stratégies Numériques, au cours de laquelle les représentants du gouvernement, de la société civile, et du secteur privé, ont procédé à une analyse du projet de loi et tenu des discussions sur son impact sur la protection des droits. Au cours du même mois, PIN a également organisé un atelier de formation spécialisé pour les agents du maintien de l'ordre, qui a donné à ces derniers l'expertise et les outils nécessaires à l'application effective des dispositions de la loi à venir.

Les données sont l'essence même de l'économie numérique, et leur usage abusif pourrait avoir des conséquences dévastatrices à la fois surzles institutions et sur les individus. Avec l'adoption de cette Loi, la Gambie fera partie d'un nombre croissant de pays africains qui ont mis en place des mesures vigoureuses en vue de garantir la protection du droit à la vie privée sur le continent.

Dans la mesure où, dans le cadre de la gouvernance et du maintien de l'ordre, la Gambie devient de plus en plus dépendante de la technologie numérique, la protection des données personnelles est devenue une préoccupation constante. Bien que la Constitution de 1997 garantisse le droit à la vie privée, l'absence d'un cadre juridique approprié a laissé un grand vide qui rendait les données personnelles des populations vulnérables à des abus et excès.

En apposant sa signature sur ce projet de loi, le Président de la Gambie enracinera le droit fondamental à une vie privée, protègera les données personnelles des citoyens, et garantira que les institutions gambiennes seront adéquatement équipées et préparées à la gestion appropriée et responsable de l'information. Il s'agit d'une unique opportunité de faire de la Gambie un leader de la promotion de la sauvegarde des droits numériques en Afrique et de l'agenda inclusif.

Paradigm Initiative s'engage à poursuivre le travail avec les institutions gouvernementales, les agences de maintien de l'ordre, la société civile, et les autres parties prenantes afin de veiller à ce que cette loi soit appliquée de manière propice, et ce, en vue de la protection des droits de tous les Gambiens.

