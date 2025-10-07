Gabon: Le Ministre des Travaux Publics visite les chantiers du Camp de Gaulle et de l'esplanade Georges Damas Aleka

Au Camp de Gaulle, les travaux portent sur la réalisation d'un flyover avec giratoire, ainsi que des travaux de voiries de dessertes. En complément, l'aménagement du bassin versant de Gué-Gué est en cours avec des voies de raccordement.

Les progrès observés indiquent que ces travaux avancent conformément au calendrier prévu. Le projet du pont, débuté en février dernier, a un taux d'avancement de 21% pendant que le projet de voiries connait un taux d'exécution de 87%. Tous ces ouvrages seront livrés en février 2027.

Sur l'esplanade du bord de mer se dresse en face de La Tribune officielle, le monument Georges Damas ALEKA, concepteur de l'hymne national du Gabon. Ce dernier est composé d'un bâtiment principal de 30 mètres de haut sous la forme de l'arc de triomphe, surmonté d'une structure de 31 mètres.

Sur les côtés, des pavillons ont été aménagés afin de dynamiser le site devant accueillir et mettre en valeur la culture des 9 provinces du Gabon, et le rendre attractif pour le public et les touristes. La promenade s'étend sur environ 400 mètres, offrant un espace agréable pour la flânerie.

Les travaux actuellement en cours de réalisation sont jugés satisfaisants et conformes aux cahiers de charges sur l'ensemble des chantiers, selon les missions de contrôle et les ingénieurs homologues du Ministère affectés à leur suivi.

Ces projets du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement , Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, mis en musique par Edgard Moukoumbi, Ministre des Travaux Publics et de la Construction, participent au développement socio-économique du pays et à l'embellissement de la ville.