Gabon: Les ONG Malachie et Finance Solid au "Renforcement des cadres et processus stratégiques pour faciliter l'accès du Gabon au financement climatique"

Les ONG Malachie et Finance Solid ont pris part à l'atelier de lancement et de planification des activités du projet « Renforcement des cadres et processus stratégiques pour faciliter l'accès du Gabon au financement climatique (Projet Readiness) ». La signature a eu lieu entre le Gouvernement de la République gabonaise et la FAO, ce lundi 06 octobre 2025 à Libreville. Gwenaelle Simbi épouse Marat-Abyla était du rendez-vous.

La question du réchauffement climatique, la protection de l'environnement préoccupe le monde entier. Les leaders se mobilisent pour trouver des solutions pour sauver la planète. Préoccupées, les organisations non gouvernementales Malachie et Finance Solid ont pris une part active à l'atelier de lancement et de planification des activités du projet : « Renforcement des cadres et processus stratégiques pour faciliter l'accès du Gabon au financement climatique (Projet Readiness).

Gwenaelle Simbi épouse Marat-Abyla représentant les ONG Malachie et Finance Solid explique que "la finance climatique désigne l'ensemble des ressources financières publiques ou privées mobilisées pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses effets".

Elle poursuit ses propos en en montrant que la finance climatique soutient deux grands types d'actions qui sont l'atténuation et l'adaptation :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

1. L'atténuation

Ce sont les projets qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (ex. : énergies renouvelables, efficacité énergétique, reforestation, transport propre, etc.).

2. L'adaptation

Ce sont les projets qui permettent aux pays et aux communautés de faire face aux impacts du changement climatique (ex. : gestion durable de l'eau, agriculture résiliente, infrastructures résistantes aux inondations.

Au Gabon, par exemple, la finance climatique peut financer des projets de gestion durable des forêts (le pays est couvert à 88 % de forêts), le développement de crédits carbone, ou encore des infrastructures vertes pour s'adapter aux inondations côtières.