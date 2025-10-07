Afrique de l'Ouest: UEMOA/Consolidation de l'intégration économique - Des réformes décisives adoptées

Réunis hier, lundi 6 octobre, à Dakar, pour leur troisième session ordinaire de l'année 2025, les ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont entériné une série de réformes majeures destinées à renforcer la gouvernance économique et l'intégration régionale. Cette rencontre a également été marquée par la nomination du ministre burkinabè de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nakanabo, à la présidence du Conseil pour un mandat de deux ans.

Les travaux du troisième Conseil des ministres de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), tenus au siège de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à Dakar, ont été marqués par une volonté commune de consolider les acquis économiques et institutionnels de l'Union. Dans une atmosphère empreinte de coopération et de responsabilité, les ministres ont examiné l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour et adopté plusieurs mesures structurantes pour l'avenir de la région.

Parmi les principales décisions figurent l'adoption du rapport d'exécution de la surveillance multilatérale pour le premier semestre 2025 et l'approbation des orientations de politique économique pour l'année 2026. Ce rapport dresse un bilan précis des performances économiques et financières des États membres, tout en formulant des recommandations destinées à soutenir la croissance et la stabilité macroéconomique dans l'espace communautaire.

Le Conseil a également validé la mise en place d'une enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Cet instrument statistique majeur vise à uniformiser la collecte de données dans des domaines clés tels que la démographie, la santé, l'éducation, l'emploi, le logement et la consommation. À terme, il permettra de comparer de manière fiable les indicateurs sociaux et économiques entre les différents pays membres, offrant ainsi une base solide pour la formulation et le suivi des politiques publiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan institutionnel, les ministres ont approuvé les comptes annuels 2024 de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UEMOA (AMF-UEMOA), certifiés par la Cour des comptes de l'Union. Ils ont également modifié la décision n° CM-13-12-2011, relative aux tarifs du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, afin d'y inclure les caisses de dépôts et consignations parmi les teneurs de comptes et gestionnaires d'avoir consignés.

Le ministre de l'Economie... du Burkina Faso porté à la tête du Conseil

Moment fort de la session, l'application de l'article 11 du Traité de l'UEMOA a conduit à la désignation de M. Aboubakar Nakanabo, ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Faso, à la présidence du Conseil des ministres de l'Union pour une durée de deux ans.

Le président sortant, M. Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire, a félicité son successeur et salué son engagement en faveur du renforcement de la coopération régionale. M. Nakanabo, pour sa part, a remercié ses pairs pour la confiance placée en lui et a réaffirmé sa détermination à poursuivre les efforts visant à consolider la stabilité macroéconomique, à promouvoir une croissance inclusive et à accélérer l'intégration régionale.

Clôturant les travaux, le président sortant du Conseil a exprimé sa gratitude aux autorités sénégalaises pour l'accueil chaleureux et les facilités logistiques offertes. Il a également salué la qualité des échanges et l'implication des participants, facteurs déterminants du succès de cette session.

Cette troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA, tenue à Dakar, illustre la vitalité du processus d'intégration régionale et la volonté renouvelée des États membres de consolider les bases d'un développement durable et partagé au sein de l'Union.