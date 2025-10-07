Congo-Kinshasa: Le CNPP organise deux journées de consultations gratuites

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque 10 octobre sur le thème «Accès aux services de santé mentale en cas de catastrophes et d'urgences ».

Organisées par le Centre neuro-psycho-pathologique (CNPP), ces deux journées de consultation prévues du 9 au 10 octobre 2025 se dérouleront dans les installations dudit centre situées sur le campus de l'Université de Kinshasa (Unikin). Ces consultations porteront sur les divers troubles, notamment les maux de tête, les excès de colère mal contrôlés, les troubles du sommeil, ainsi que d'autres pathologies psychologiques et neurologiques.

La population congolaise est donc invitée à se faire consulter gratuitement au cours de ces journées. L'on se souviendra que lors de la célébration du cinquantenaire de cette institution médicale, des consultations similaires ont été également organisées.

La célébration de la Journée mondiale de la santé mentale offre l'occasion de rappeler le besoin de préserver et de développer le soutien en matière de santé mentale en temps de crise. Selon l'OMS, le thème de cette année, «Accès aux services de santé mentale en cas de catastrophes et d'urgences », met en lumière la nécessité urgente de garantir que les personnes touchées par les conflits, les catastrophes et les déplacements bénéficient d'une aide en matière de santé mentale et d'un soutien psychosocial. En 2025, cet appel est plus pressant que jamais, car les besoins humanitaires continuent d'augmenter dans le monde entier.

En situation d'urgence, fait savoir l'OMS, une personne sur trois souffre d'un trouble de santé mentale et une sur vingt est confrontée à des troubles graves. Le déplacement et la fragilisation des systèmes de santé rendent l'accès aux soins encore plus difficile, en particulier pour les migrants, qui vivent déjà dans des contextes juridiques et sociaux complexes avant même les crises.

L'OMS soutient que les interventions dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial sauvent des vies. "Elles évitent les troubles à long terme, réduisent les risques de suicide et permettent aux personnes de surmonter les situations de stress extrême et de se rétablir", a-t-elle fait savoir. Au-delà de la survie, précise l'agence onusienne, le soutien psychosocial et en matière de santé mentale est essentiel pour la résilience, la protection et la reconstruction des communautés.