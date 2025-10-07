Congo-Brazzaville: Cinéma - « Mémoires du Cfrad » d'Hassim Tall en avant-première

La salle CanalOlympia de Brazzaville accueillera, le 11 octobre, l'avant-première du film « Mémoires du Cfrad ». Bien plus qu'un simple long métrage, c'est une fresque historique et culturelle qui invite à un voyage de 1904 à 2024, à travers les figures de légende comme le général De Gaulle, Maxime Ndebeka, Robert Brazza, Franklin Boukaka, Michel Raféa, Mère Geo, Mariusca Moukengue, et tant d'autres.

Le film est dirigé par Hassim Tall Boukambou, réalisateur, producteur, archiviste et documentaliste congolais, né le 8 juillet 1972 à Brazzaville. Il est surtout connu pour sa trilogie documentaire "Révolutionnaire(s)" qui explore les soubresauts politiques et historiques du Congo, notamment les Trois glorieuses des 13-14-15 août 1963. Parmi ses autres oeuvres, on peut également citer "Couleurs-urbaines Brazzaville" (2005) ou encore le documentaire "Brazzaville" (2015), où il rend hommage à sa ville natale, à ses traditions, à sa culture vivante.

L'amour de Hassim Tall pour le documentaire historique est au coeur de son travail artistique. Il s'efforce non seulement de raconter, mais de sauvegarder la mémoire, d'archiver les silences, de donner corps aux visages oubliés, de retracer les trajectoires individuelles et collectives souvent méconnues. C'est dans cette logique que s'inscrit « Mémoires du Cfrad », dont le titre lui-même évoque un lieu, une institution, une histoire à redécouvrir.

Le Cfrad, Centre de formation et de recherche en art dramatique, est en cours de réhabilitation, après des années d'abandon et de délabrement. Dès l'entame des travaux, un appel à collection avait été lancé pour rassembler objets, photographies, affiches, billets, documents rappelant les usages successifs du bâtiment. L'objectif est de redonner au Cfrad une salle de spectacle digne, des espaces de formation, une exposition permanente retraçant ses multiples vies depuis 1904, quand il accueillait le Cercle civil et militaire français, et notamment la Conférence de Brazzaville de 1944 dirigée par le général de Gaulle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette avant-première n'est donc pas seulement la projection d'un film : elle se veut un acte de revitalisation artistique, un rappel que Brazzaville est, et doit rester, un foyer culturel vibrant. C'est une invitation à tous les habitants, artistes, historiens, citoyens curieux à venir découvrir, débattre, s'approprier une mémoire qui est celle des Congolais.

Pour rappel, 3Mémoires du Cfrad3 sera projeté le 11 octobre à CanalOlympia Brazzaville. L'entrée est payante.