Congo-Brazzaville: Droits humains - Une assistance juridique gratuite aux justiciables congolais

Le secrétaire général et coordonnateur national de l'organisation non gouvernementale (ONG) « Le livre du Congo blanc », Garcel Dubblon, a proposé, le 4 octobre dernier à Brazzaville, à l'ensemble de la population congolaise de s'approprier la démarche juridique mise en place par son organisation pour la défense de leurs intérêts devant la justice.

Face à la cherté du coût de l'accompagnement juridique au Congo et au ressenti de la population pour les questions juridiques, l'ONG « Le Livre du Congo blanc » a fait savoir que dans les tribunaux du pays, beaucoup de personnes perdent souvent leur procès parce que les dossiers n'ont pas été bien présentés. L'ONG se donne la mission d'encadrer et d'assister les justiciables dans la rédaction de leurs requêtes ou mémoires de défense.

L'invite de son secrétaire général et coordonnateur national est consacrée à la relance des activités de cette organisation et il relève que son ONG n'est pas un cabinet d'avocats, mais une structure d'appui visant à corriger les injustices liées à la mauvaise présentation des dossiers devant les tribunaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Beaucoup de Congolais se voient attribuer le tort là où ils avaient raison, simplement parce que leur dossier n'a pas été correctement constitué. Notre ONG vient au secours de ces personnes », a indiqué Garcel Dubblon.

L'initiative vise à la fois à faciliter le travail des magistrats et à garantir à chaque citoyen un accès équitable à la justice. « Il ne s'agit pas de se faire justice soi-même, mais d'obtenir la justice devant la justice », a-t-il accentué.

Évoquant le coût élevé des services juridiques, Garcel Dubblon a indiqué que de nombreux citoyens renoncent à consulter des avocats faute de moyens. Pour pallier cette difficulté, l'ONG propose un accompagnement gratuit des justiciables, notamment dans les affaires d'héritage, de succession ou de partage de biens. « Nous intervenons lorsque nous sommes saisis officiellement, afin de rétablir l'harmonie au sein des familles et d'assurer une répartition conforme à la loi », a-t-il souligné.