Congo-Brazzaville: Dolisie - Une procédure judiciaire va s'ouvrir contre deux trafiquants d'ivoire

Les services de la gendarmerie en poste à Dolisie, dans le département du Niari, en collaboration avec les agents de la Direction de l'économie forestière, appuyés techniquement par le Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage (Palf), ont rapporté, le 7 octobre dans un communiqué de presse, avoir interpellé deux présumés trafiquants de quatre pointes d'ivoire.

Les présumés délinquants interpellés seront présentés au procureur de la République, près le Tribunal de grande instance de Dolisie, afin qu'ils répondent de leurs actes. Ils risquent des peines allant de deux à cinq ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende pouvant atteindre cinq millions FCFA, conformément à la loi.

Selon les sources concordantes proches de ce dossier, ces pointes d'ivoire saisies auraient quitté le Gabon pour le Congo. L'un des deux jeunes interpellés les aurait prises auprès de son partenaire gabonais au village Mabanda, puis les aurait transportées jusqu'à Dolisie pour les vendre.

Les deux présumés délinquants fauniques, âgés de 21 ans et 29 ans, ont été pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de quatre pointes d'ivoire, représentant deux éléphants tués. De nationalité congolaise, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, à savoir la détention, la circulation et la tentative de commercialisation de quatre pointes d'ivoire.

Le commerce illégal des produits de faune conduit à l'extinction des espèces animales sauvages. C'est ainsi que le Congo est engagé à protéger ses espèces animalières en voie d'extinction. Il reste vigilant et sanctionne tous ceux qui entravent la loi en matière de protection de la faune sauvage.

Par ailleurs, le 25 août dernier à Impfondo, dans le département de la Likouala, une dame avait été interpellée en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de deux peaux de panthère, d'une quantité importante d'écailles et griffes de pangolin géant. La procédure judiciaire inhérente à cette affaire est encore pendante devant le tribunal de grande instance de cette ville.

La loi congolaise sur la faune et les aires protégées condamne l'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées qui sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction.