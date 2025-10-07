Ile Maurice: Rs 20 millions pour financer l'enregistrement et la stérilisation

Trois interpellations adressées au ministre de l'Agro-industrie Arvin Boolell, ont fixé le cap : depuis le 1er octobre 2025, l'enregistrement et le microchippage des chiens sont désormais obligatoires en vertu de la proclamation des articles 31(1) et 31(3) de l'Animal Welfare Act 2013. L'objectif est double : responsabiliser les propriétaires et maîtriser la population canine errante, source de risques sanitaires et d'atteinte au bien-être animal.

Le ministre s'appuie sur des estimations de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) faisant état d'environ 246 000 chiens «owned», dont près de 20 % divaguent, alimentant une population de rue d'environ 57 000 - un chiffre qu'il juge «probablement plus élevé» au vu d'une propriété peu responsable.

Concrètement, l'enregistrement se fait à la MSAW : formulaire, pose de puce sur site, présentation de la carte d'identité et d'un justificatif de domicile, puis délivrance d'un certificat d'enregistrement. La MSAW signera des Memorandum of Understanding (MoU) avec des cliniques vétérinaires privées pour étendre la prestation et lancera un appel à manifestations d'intérêt afin d'agréer des consultations vétérinaires, dans un dispositif «transparent, sécurisé et étroitement suivi».

Les ONG seront associées lors des campagnes de stérilisation, à condition d'être dûment enregistrées, conformes au Data Protection Act, de transmettre les données propriétaires/chiens à la MSAW et d'opérer avec des vétérinaires inscrits au Veterinary Council, habilités à administrer les anesthésiques réglementés.

La décentralisation est engagée «de facto» : au-delà des deux stations MSAW de Rose-Hill et Plaine-Magnien, l'opération se déploie jusqu'en juin 2026 dans municipalités, centres communautaires et village halls. Le commissaire de police a donné son accord pour des séances d'enregistrement et de microchippage dans l'enceinte des postes de police à l'échelle de l'île ; un calendrier provisoire du 13 octobre au 23 décembre 2025 est prêt et la liste des centres est déposée au Parlement. À ce stade, aucune modification législative n'est envisagée puisque la déconcentration progresse.

Côté chiffres, 853 chiens étaient enregistrés et pucés au 6 octobre 2025. La redevance est fixée à Rs 350 (en baisse par rapport aux Rs 500 précédents), montant incluant frais vétérinaires et puce. Pour les cas de précarité, la MSAW conduit des campagnes de stérilisation de masse où puce, enregistrement et stérilisation sont pris en charge, avec transport au cas par cas. Un budget de Rs 20 M est alloué en 2025-2026 pour ces opérations.

À Rodrigues, un MoU lie depuis 2022 la MSAW et la Rodrigues Regional Assembly pour le Dog Population Control. Après formation des services vétérinaires en novembre 2023, une mission définira les sites d'enregistrement et renforcera le contrôle avec des visites des Enforcement Officers de la MSAW, placés sous la direction de Tinagaren Govindasami. Enfin, seuls des opérateurs formés seront autorisés à poser les puces, et des appels d'offres suivront au fur et à mesure de l'utilisation des stocks.