Ile Maurice: Stopper l'hémorragie financière de la Poste à travers la digitalisation

Hier, la Mauritius Post Ltd (MPL) a fait le point sur ses projets, ses défis et ses ambitions. Cette institution vieille de plus de deux siècles est appelée à se mettre à l'ère du numérique. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Technologie, Avinash Ramtohul, qui était accompagné de la nouvelle présidente du conseil d'administration, Lovena Sowkhee, et du nouveau directeur Anil Seerruttun. Rencontre avec la presse qui avait pour but de présenter l'agenda mis en place pour commémorer la Journée mondiale de la poste, soit le 9 octobre.

Le ministre a annoncé que Maurice avait bénéficié du soutien de l'Universal Postal Union (UPU) pour l'acquisition de 25 nouveaux véhicules destinés à renforcer la distribution des colis et du courrier à travers l'île. Il a annoncé que le modèle opérationnel de la poste est en révision, principalement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de colis que de lettres à traiter.

«Cela nous pousse à repenser notre modèle économique et à miser sur des solutions numériques», a-t-il expliqué. Il a ajouté que la MPL sera bientôt intégrée à l'application Korek que le gouvernement prépare. «Les citoyens pourront accéder aux services de la MPL à travers Korek, notamment pour le suivi des colis et le paiement des factures.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre Ramtohul a également assuré que la modernisation de la poste restera inclusive. «Les personnes âgées ou vulnérables ne seront pas laissées-pourcompte. Des digital services agents seront déployés pour accompagner ces citoyens dans la transition numérique.»

Il a aussi rappelé que la MPL est l'une des institutions les plus anciennes du pays, datant de 1772 et a souligné que la célébration du World Post Day, instauré en 1969 à Tokyo par l'UPU, vise à reconnaître la contribution du secteur postal dans le développement social et économique des pays.

De son côté, la présidente du conseil d'administration, Lovena Sowkhee, a présenté le thème du World Post Day 2025 : Post for People, Local Service, Global Reach. Elle a annoncé une série d'activités prévues pour commémorer cette journée, dont l'ouverture d'un nouveau bureau de poste à Mapou, le lancement d'une enveloppe commémorative First Day Cover, et diverses initiatives de bien-être pour les employés dans le but de moderniser les bureaux et d'offrir un environnement plus accueillant aux clients, a-t-elle souligné.

Audit sur la dilapidation des fonds

Mais elle a aussi abordé les difficultés rencontrées ces dernières années. «Nous avons constaté une mauvaise gestion et une dilapidation des fonds.» Un audit est actuellement mené. Elle a précisé que le nouveau conseil d'administration entend «stopper cette hémorragie financière à travers la digitalisation et une meilleure gouvernance».

Le Chief Executive Officer (CEO) de la MPL, Anil Seeruttun, a, pour sa part, salué la résilience des 1 200 employés répartis dans 119 bureaux à Maurice et à Rodrigues. Il a annoncé que la MPL a récemment reçu deux distinctions décernées par l'UPU, notamment le Regional Champion Award pour la région Afrique, ainsi que l'EMS Customer Care Award. Le CEO a remercié son personnel. «Ces récompenses sont le fruit du dévouement et de la discipline de toute l'équipe.» Il a aussi évoqué la nécessité de rajeunir l'image de la poste. «Nous voulons rapprocher la poste des jeunes et renforcer notre présence dans le commerce en ligne... La transformation se fera par l'innovation, la technologie et la modernisation, mais notre plus grand atout reste notre capital humain.»

Lors du temps alloué aux questions, les responsables de la MPL ont été interpellés sur les retards dans la livraison des colis, particulièrement à l'approche des fêtes. Le ministre Ramtohul a répondu que l'arrivée des nouveaux véhicules «permettra d'assurer une distribution plus rapide et plus fiable».

Il a également réaffirmé que le nouveau conseil d'administration, récemment reconstitué, suit de près la restructuration en cours, en mettant «le bien être et l'efficacité des employés au coeur de la transformation».