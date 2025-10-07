Ile Maurice: Une nouvelle gamme ultra-vitaminée pour BrandActiv

La beauté naturelle a été mise en avant lors du lancement de la nouvelle campagne «Fruit Up Your Hair» de Garnier Fructis, orchestrée par BrandActiv, à la fin septembre au Tribeca Mall d'Ébène. Ce complexe commercial s'est transformé en havre de bien-être pour célébrer la richesse et la diversité des cheveux à travers un événement immersif, fun et ultra-vitaminé.

Les visiteurs ont été invités à vivre une expérience unique mêlant beauté, bien-être et lifestyle. L'espace consacré à la campagne Fruit Up Your Hair s'est déployé comme un festival de couleurs, avec un bar à jus vitaminé pour une dose d'énergie naturelle, des diagnostics capillaires personnalisés, réalisés par des experts et un mur Instagram pour immor taliser ces moments de partage.

Les participants ont pu bénéficier de conseils sur mesure, grâce à la présence de stylistes coiffeurs professionnels, qui ont proposé des diagnostics capillaires adaptés à chaque texture et type de cheveux. Une Live Hair Demo a permis aux visiteurs d'assister à des démonstrations en direct, mêlant techniques et astuces de soins pour sublimer la chevelure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'événement ne manquait pas d'animations : des jeux interactifs comme Matchy Matchy pour tester sa mémoire, tout en remportant des goodies exclusifs, une cabine photo (photobooth) pour des clichés fun et colorées, et des offres spéciales pour découvrir la gamme Fruit Up Your Hair. Hôtesses et experts étaient présents pour guider, conseiller et faire vivre à chacun une expérience enrichissante.

Selon Ivani Appadoo, Brand Executive chez BrandActiv, cette initiative vise à célébrer la pluralité capillaire mauricienne. «La campagne met en lumière toutes les textures, longueurs et couleurs, reflétant la richesse culturelle du pays. Nous voulons que chaque personne se sente représentée et valorisée car la beauté est plurielle.» Victoria Philipe, influenceuse qui a testé les nouveaux produits Garnier.

De son côté, l'influenceuse Victoria Philipe a partagé ses impressions. «J'ai testé les produits depuis un mois et je vois déjà la différence. Mes cheveux sont plus hydratés, souples, et je me sens mieux. La banane est vraiment ma favorite car elle nourrit en profondeur. J'ai hâte d'essayer la papaye.»

Le coffret offert lors de l'événement comprenait un shampooing Nutrition Banane Hair Food, un démêlant et un masque nourrissant, tous conçus pour apporter vitalité et santé aux cheveux naturels. Garnier Fructis, à travers cette campagne, souhaite sensibiliser à l'importance du soin capillaire comme geste de confiance et d'expression de soi.

Pour conclure, Ivani Appadoo considère que «chaque personne doit se sentir concernée par nos produits. Notre objectif est de montrer que la beauté ne se limite pas à un seul standard mais qu'elle se trouve dans toutes les textures et toutes les origines.»