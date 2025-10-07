Ile Maurice: Distribution gratuite de lunettes de lecture aux aînés

6 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Le dimanche 15 septembre, le Lions Club de Savanne, en collaboration avec la Senior Citizen Association of Savanne, a organisé une grande action solidaire au centre communautaire de Rivière-des-Anguilles : une distribution gratuite de lunettes de lecture au bénéfice des personnes âgées de la région.

Près de 700 bénéficiaires ont ainsi profité d'un dépistage visuel suivi de la remise de lunettes adaptées, dans une atmosphère conviviale, chaleureuse et empreinte de solidarité. Cette initiative a été menée sous la présidence du Dr Sandeep Mangroo, à la tête du Lions Club de Savanne. Il était entouré non seulement des membres du club local, mais aussi de bénévoles venus d'autres clubs Lions de la région.

Cette mobilisation collective illustre l'esprit qui anime le mouvement Lions : travailler ensemble, au-delà des frontières, pour le bien commun. Le Lions Club de Savanne a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance à la Senior Citizen Association of Savanne pour son précieux soutien. Leur aide logistique, leur coordination sur le terrain et leur rôle dans la mobilisation des bénéficiaires ont été déterminants pour la réussite de l'événement.

Toujours présente aux côtés des aînés, l'association demeure un partenaire incontournable dans la mise en oeuvre de projets sociaux au niveau local. Depuis plusieurs années, le Lions Club de Savanne multiplie ce type d'actions dans différentes localités du district. L'objectif est clair : répondre aux besoins concrets des citoyens les plus vulnérables.

Le choix de Rivière-des-Anguilles cette année traduit la volonté du club de couvrir l'ensemble du district, en veillant à ce qu'aucun aîné ne soit laissé de côté. Au-delà de la remise de lunettes, cette journée fut un moment d'échange et de partage intergénérationnel. Pour beaucoup de bénéficiaires, ces lunettes marquent un changement concret dans leur vie quotidienne : pouvoir lire, écrire, suivre un journal ou encore profiter pleinement de leurs activités. En un mot, retrouver leur autonomie.

Fidèle à sa devise : «we serve»

À travers cette action, le Lions Club a une nouvelle fois incarné sa devise : We Serve. Ses engagements s'étendent à la santé, à l'éducation, à la sécurité alimentaire, à la protection de l'environnement et au soutien aux communautés locales. Sandeep Mangroo, président du Lions Club de Savanne, a tenu à remercier chaleureusement tous les bénévoles, membres et partenaires pour leur implication et a réaffirmé la détermination du club à poursuivre ses actions en faveur des plus démunis.

