Ile Maurice: Air Mauritius clarifie les circonstances de l'incident à l'atterrissage

7 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Air Mauritius a apporté des précisions ce mardi 7 octobre sur l'incident survenu le 2 octobre lors de l'atterrissage du vol MK209. Selon la compagnie, l'appareil a dû effectuer une manœuvre de remise de gaz dans la phase finale d'approche, une procédure courante en aviation.

Au cours de cette manœuvre, un léger «tail-strike» - contact du patin de queue avec la piste - s'est produit. L'avion, de type ATR, est équipé d'un patin de protection conçu pour ce genre de situation.

Les ingénieurs ont constaté de simples rayures, sans aucun dommage structurel. Après inspection et validation, l'appareil a été remis en service dès le lendemain, précise le communiqué. Air Mauritius assure que toutes les procédures de sécurité ont été scrupuleusement respectées et que ses avions «continuent d'opérer en toute sécurité».

La compagnie rappelle que de tels événements peuvent se produire occasionnellement sur ce type d'appareil et réaffirme que la sécurité de ses passagers reste sa priorité absolue.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.