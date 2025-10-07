Ile Maurice: Air Mauritius clarifie les circonstances de l'incident à l'atterrissage

Air Mauritius a apporté des précisions ce mardi 7 octobre sur l'incident survenu le 2 octobre lors de l'atterrissage du vol MK209. Selon la compagnie, l'appareil a dû effectuer une manœuvre de remise de gaz dans la phase finale d'approche, une procédure courante en aviation.

Au cours de cette manœuvre, un léger «tail-strike» - contact du patin de queue avec la piste - s'est produit. L'avion, de type ATR, est équipé d'un patin de protection conçu pour ce genre de situation.

Les ingénieurs ont constaté de simples rayures, sans aucun dommage structurel. Après inspection et validation, l'appareil a été remis en service dès le lendemain, précise le communiqué. Air Mauritius assure que toutes les procédures de sécurité ont été scrupuleusement respectées et que ses avions «continuent d'opérer en toute sécurité».

La compagnie rappelle que de tels événements peuvent se produire occasionnellement sur ce type d'appareil et réaffirme que la sécurité de ses passagers reste sa priorité absolue.