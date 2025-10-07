Ile Maurice: Une maison réduite en gravats, une famille à la rue

Sous un soleil de plomb, le vacarme d'un excavateur a brisé le calme de Poudre-d'Or ce mardi 7 octobre. Une famille entière a vu sa maison s'effondrer sous ses yeux, tandis que la police et un huissier de justice exécutaient un ordre d'éviction émis par la Cour suprême.

À notre arrivée, la scène était poignante. Des casseroles, des vêtements, des cahiers d'école gisaient sur le bitume, témoins silencieux d'une vie renversée. Sur un banc, une mère tenait sa fille en pleurs -- l'enfant, encore en uniforme, n'a pas pu se rendre à l'école ce matin-là.

Selon les documents officiels, l'ordre d'éviction provenait d'un jugement opposant Marjode Cassim Amanuth à Sharukh Koreeawa, concernant la restitution d'un terrain familial. Mais du côté des expulsés, c'est l'incompréhension. «Nou pa'nn gagn okenn notice. Zot inn vini, inn zet tou deor», confie la mère, dévastée.