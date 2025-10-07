Ile Maurice: Une superviseure arrêtée avec plus de 5,5 millions de papiers à rouler et Rs 263 000 en liquide

Une opération menée par l'ADSU de la Western Division a permis de mettre au jour un réseau présumé de commerce illicite de produits prohibés à Camp-Levieux. Durant la soirée du lundi 6 octobre les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile de Nirmala Mohabeer Rughoodoss, âgée de 48 ans, à Camp-Levieux.

La fouille a conduit à une saisie impressionnante de boîtes d'OCB Slim Premium : deux boîtes qui contenaient chacune cinquante (50) petites boîtes, chacune étiquetée «OCB Slim Premium» et renfermant trente-deux (32) carnets. Chaque carnet contenant trente-deux (32) feuilles ainsi que trente-deux (32) filtres.

5 564 800 papiers à rouler de marque, soigneusement emballés dans plusieurs boîtes de tailles différentes ont été saisies. Les policiers ont également découvert une somme de Rs 263 000, soupçonnée de provenir d'activités illégales.

Selon le rapport de l'ADSU, la suspecte agissait en tant que revendeuse non-autorisée, soupçonnée d'être impliquée dans un réseau de distribution parallèle de produits destinés à la consommation de stupéfiants. Les enquêteurs estiment que la saisie de marchandises excède largement une activité personnelle ou domestique, laissant supposer une opération de grande ampleur à des fins commerciales.

Mme Rughoodoss a été placée en détention à Pailles tandis que les objets saisis ont été consignés comme pièces à conviction. L'enquête se poursuit pour déterminer l'origine des marchandises et retracer la circulation financière associée à cette affaire de dealing et de blanchiment d'argent.