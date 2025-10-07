Ile Maurice: Le pays affiche un excédent, mais le déficit commercial inquiète

Maurice a terminé le deuxième trimestre 2025 avec un excédent global de Rs 35,1 milliards dans sa balance des paiements, selon les chiffres publiés par la Banque de Maurice la semaine dernière.

Mais derrière ce chiffre positif se cache une réalité plus contrastée : le pays continue de dépenser beaucoup plus qu'il ne gagne dans ses échanges commerciaux, et son équilibre repose surtout sur des flux financiers volatils. Le compte courant, qui mesure les échanges de biens, de services, ainsi que les revenus entrants et sortants, reste en déficit de Rs 15,1 milliards. La principale raison : les importations augmentent plus vite que les exportations.

En effet, les exportations de biens ont reculé de 6,2 %, à Rs 27,7 milliards, alors que les importations ont progressé de 6,7 %, atteignant Rs 76,3 milliards. Les achats de denrées alimentaires et de véhicules ont fortement pesé sur la facture extérieure. Résultat : le déficit de la balance des biens s'élargit à Rs 48,6 milliards, contre Rs 42 milliards un an plus tôt.

Heureusement, le secteur des services compense en partie ce déséquilibre. Son excédent atteint Rs 27,5 milliards, porté principalement par le tourisme, qui continue de croître. Les recettes touristiques ont bondi de 16,6 %, à Rs 23,8 milliards, grâce à une hausse de 11,2 % des arrivées.

Le compte des revenus primaires - qui comprend notamment les bénéfices rapatriés - affiche aussi un excédent de Rs 18,4 milliards. En revanche, les revenus secondaires (comme les impôts payés par les Global Business Companies (GBC) à l'étranger) restent déficitaires à hauteur de Rs 12,3 milliards.

C'est surtout grâce aux mouvements de capitaux que le pays enregistre un excédent global. Les entrées nettes atteignent Rs 17,4 milliards, mais elles restent très inégales. C'est le cas pour les investissements directs qui montrent des sorties nettes de Rs 8,5 milliards, surtout en raison des placements effectués à l'étranger par les GBC

. Alors que ceux de portefeuille, eux, explosent avec des entrées de Rs 77,9 milliards, liées au rapatriement par les banques de titres étrangers et à une hausse des engagements des GBC. En revanche, les autres investissements reculent, avec des sorties de Rs 17,2 milliards, dues à la baisse des dépôts de non-résidents dans les banques mauriciennes.

Au final, l'excédent global de la balance des paiements cache un équilibre fragile. Maurice profite de la bonne santé du tourisme et de l'arrivée de capitaux financiers, mais son déficit commercial persistant et sa dépendance à des flux volatils restent préoccupants.

En cas de tensions internationales ou de durcissement des conditions financières, ces capitaux pourraient repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Pour réduire cette vulnérabilité, les économistes plaident pour une diversification des exportations et un renforcement des revenus durables, afin de consolider la résilience extérieure du pays.