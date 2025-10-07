Ile Maurice: Vent et mer agitée - L'influence de l'anticyclone se fait sentir

Un anticyclone assez fort, situé au sud des Mascareignes, influence actuellement notre région. Ce mardi matin, ces conditions favorisent quelques averses sur les hauteurs ainsi que dans le Sud et l'Est du pays. Dans le même temps, le reste des régions connaîtra un temps plutôt mi-couvert. Au fil de la journée, le ciel devrait progressivement se dégager.

Le vent, bien que toujours présent, soufflera entre 20 et 30 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h dans certaines zones exposées. Ces vents, qui représentent l'effet le plus marqué de l'anticyclone, devraient toutefois faiblir progressivement.

Les températures minimales varieront entre 16 °C sur les hauteurs et 22 °C sur le littoral. Les maximales pourraient atteindre jusqu'à 29 °C à Port-Louis et 22 °C à Vacoas.

Quant à la mer, la houle restera encore agitée au-delà des récifs, rappelant aux navigateurs et baigneurs que la prudence est de mise.