Congo-Kinshasa: Guylain Nyembo et O'Neige N'sele s'accordent pour accélérer les efforts d'amélioration du climat des affaires !

Le Ministre d'Etat, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, a poursuivi ce lundi 6 octobre 2025 sa tournée de présentation et de vulgarisation du Tableau Numérique de Suivi & Evaluation (TNSE) des réformes du Climat des Affaires auprès des ministères réformateurs.

Accompagné de la Cellule Climat des Affaires de la Présidence, il a été reçu par la Ministre des Affaires Foncières, O'Neige N'Sele, pour passer en revue les réformes structurantes relevant de ce portefeuille, essentielles à la compétitivité économique du pays.

« Le Ministère des Affaires foncières concentre plusieurs réformes majeures attendues par le secteur privé », a rappelé Guylain Nyembo. Pour sa part, O'Neige N'Sele a salué cette initiative, soulignant que « cette séance a été porteuse ; des actions concrètes suivront dans la mise en oeuvre des réformes foncières prioritaires et la réalisation de projets à impact visible «