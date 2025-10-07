Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a représenté la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, dimanche 5 octobre 2025, à l'avant-première du film « Muganga. Celui qui soigne », au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, à Kinshasa. Réalisé par Marie-Hélène Roux et produit par Cynthia Pinet, cette oeuvre de fiction engagée revient sur la vie et le combat du docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, et met en lumière l'horreur des violences sexuelles subies par les femmes congolaises. C'est à la faveur de cette activité émouvante que Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a, dans son intervention, devant le public, avancé des assurances claires quant à la volonté réelle du Gouvernement congolais, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, de s'investir sans relâche pour la cause de la paix dans l'Est de la RDC et de porter au plus haut niveau le plaidoyer de la reconnaissance internationale du génocide congolais. Patrick Muyaya a saisi également le moment pour faire la lumière sur les efforts engagés actuellement, sous la férule du Président de la République, Félix Tshisekedi, au front diplomatique, pour la préservation des vies de congolais et la défense de la souveraineté du territoire national.

«C'est un film déstabilisant, simplement parce qu'il traduit une véritable horreur vécue et qui continue d'être vécue par les femmes congolaises. Par notre présence, nous avons voulu marquer notre soutien à cette initiative de Cynthia Pinet, productrice française, qui retrace à la fois la vie et le combat du docteur Mukwege, mais aussi celui de toutes ces femmes qui résistent et qui survivent », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « Lorsque votre corps a été utilisé comme arme de guerre et que vous arrivez à rester debout, vous méritez d'être soutenues. Notre présence illustre la détermination du gouvernement à oeuvrer pour que plus jamais ces violences ne se perpétuent », a soutenu le Ministre de la Communication et médias.

Patrick Muyaya a également indiqué que le gouvernement entend accompagner la diffusion de « Muganga » à travers des initiatives conjointes avec le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, et la productrice du film.

« Nous allons discuter avec la productrice pour voir dans quelle mesure le gouvernement peut contribuer à ce que le film soit vu, non seulement par les congolais, mais aussi à l'extérieur du pays », a-t-il expliqué.

Pour le ministre, ce film s'inscrit dans la continuité des campagnes de sensibilisation déjà menées, notamment « Congolais Téléma », qui appelle les citoyens à se mobiliser contre la guerre et les injustices. « Ce film décrit non seulement les horreurs vécues, mais rappelle aussi la nécessité pour nous de nous lever pour la justice. Ils soutiennent notre plaidoyer pour la reconnaissance du Genocost et la lutte contre l'impunité », a déploré le Porte-parole du gouvernement.

À travers « Muganga. Celui qui soigne », Marie-Hélène Roux signe une oeuvre de mémoire et de courage, rendant hommage au docteur Dénis Mukwege et à toutes les femmes congolaises qui, malgré les blessures, refusent de céder au silence. Le film rappelle avec force que la paix et la dignité humaine ne peuvent se construire sans justice. Et comme l'a rappelé Patrick Muyaya, la position du gouvernement demeure claire : « La République Démocratique du Congo ne signera aucun accord économique avec le Rwanda tant que ce pays maintiendra ses troupes sur notre territoire ».

Entre fiction et vérité historique, « Muganga » vient ainsi renforcer le cri du coeur d'un peuple meurtri, mais debout, celui du Congo qui refuse d'oublier et qui choisit de guérir. Porté par une volonté d'éveiller les consciences, ce long métrage franco-congolais retrace le parcours du célèbre gynécologue de Panzi, aux côtés de son collègue belge Cadia, dans un récit profondément humain. En reconstituant l'hôpital de Panzi, symbole de guérison et de résilience, « Muganga » plonge le spectateur au coeur du drame congolais, celui des corps brisés et des vies à reconstruire.

Si la mise en scène du film reste volontairement sobre, elle n'en demeure pas moins poignante, traduisant avec pudeur la gravité des souffrances vécues à l'Est du pays depuis plus de trois décennies. Intervenant à l'issue de la projection, Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, a salué une oeuvre « déstabilisante » qui met à nu la réalité tragique vécue par des milliers de femmes congolaises.